Le nouveau directeur de Planet of The Apes confirme un détail clé du nouveau film

Un nouveau film La Planète des singes est en route de la part de Maze Runner et du réalisateur Ruin Wes Ball. Au moment de son annonce, il n’était pas précisé si le film serait une continuation de la série de redémarrage qui débutera en 2011, ou un redémarrage de toute la franchise.

Ball a maintenant lui-même confirmé sur Twitter que “l’héritage de César se poursuivra …”, ce qui semble être une forte suggestion qu’il s’agira d’un suivi de Guerre pour la planète des singes au lieu d’un redémarrage de toute la franchise. Cela étant dit, la brève déclaration de Ball laisse une certaine marge de manœuvre.

Le commentaire de Ball est venu en réponse à une histoire qui prétendait que le nouveau film serait un redémarrage qui n’est pas lié aux trois films – Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, and War for the Planet of the Singes – qui ont été fabriqués par 20th Century Fox.

La série Planet of the Apes est basée sur le roman du même nom de Pierre Boulle, et a d’abord été transformée en un film populaire en 1968 avec Charlton Heston. Ce film a conduit à de nombreuses suites et extensions sur l’écran et la télévision. En 2001, Tim Burton a redémarré la série avec Mark Wahlberg et Helena Bonham Carter dans des rôles principaux.

L’annonce de la nouvelle planète des singes n’est pas une surprise, car le PDG de Disney, Robert Iger, a déclaré que la série Planet of the Apes était une priorité pour la société après l’acquisition de Fox par Disney.

La nouvelle série de redémarrage de Planet of the Apes a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial en trois versements. L’acteur vétéran de la capture de mouvements Andy Serkis a joué César dans les nouveaux films, avec un casting de soutien qui comprenait James Franco, Gary Oldman et Woody Harrelson au cours des trois épisodes.

War for the Planet of the Apes a été réalisé par Matt Reeves, qui écrit et réalise actuellement le nouveau film Batman avec Robert Pattinson.