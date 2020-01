Le nouveau DLC de Kingdom Hearts III est mon genre de non-sens anime, sur les stéroïdes

Kingdom Hearts a deux modes: de joyeuses rêveries Disney et les conneries d’anime les plus extrêmes. Les deux ont leurs mérites, mais c’est dans ce dernier que la série brille le plus et est la plus captivante. Le nouveau DLC de Kingdom Hearts III, Re: Mind, embrasse cela. Il y a des voyages dans le temps et des méchants intrigants, des affrontements dramatiques entre la lumière et l’obscurité, de nouveaux combats de boss difficiles et une fin hallucinante qui laissera spéculer les chiens de chasse jusqu’à la sortie de Kingdom Hearts 4 en 2061.

Lorsque le premier jeu Kingdom Hearts est sorti en 2002, cela ressemblait à une nouveauté. Les personnages de Disney se délassent avec les héros de Final Fantasy? C’est bizarre. Oui, c’était amusant à jouer, mais c’était surtout un jeu de galavant à travers des remixes de films Disney avant de lutter contre un grand méchant. Il y avait une simplicité: allez ici, faites-vous des amis, sauvez la journée. Cette simplicité, cette innocence, n’a jamais complètement disparu mais a changé au fur et à mesure que la série évoluait pour ajouter des connaissances plus approfondies et un cadre de personnages qui, à la fois les bons et les mauvais, avaient leurs propres plans et motivations compliqués. Les créations originales de Tetsuya Nomura ont occupé le devant de la scène dans une histoire de plusieurs générations qui impliquait des voyages dans le temps, des sosies, des réalités de déformation et des forces cosmologiques étranges. Kingdom Hearts III a pris tout cela et l’a laissé exploser dans une finale massive à parts égales émouvante et indulgente.

À la fin de Kingdom Hearts III, le méchant sorcier Xehanort a finalement été vaincu. Sora et ses alliés ont remporté la victoire, mais non sans frais. L’ami de Sora et son amour Kairi avait été frappé par Xehanort, et Sora jura de retrouver son cœur perdu et de la retrouver. Re: Mind se concentre sur ses tentatives de la ramener, ce qui implique principalement d’utiliser un pouvoir interdit pour plonger dans le passé et réécrire l’écheveau de l’histoire. Voyez, parce que Sora est ce gamin de fantaisie à lame de clé, il peut essentiellement sauter dans le temps dans le cœur de son ami où qu’il soit. Re: Mind ramène les joueurs dans le temps pour un autre remix des derniers moments du jeu qui cherche à trouver un autre résultat.

En conséquence, Re: Mind fonctionne en grande partie comme une ruée de boss dans laquelle les joueurs font face à un ennemi après l’autre. Ceci, combiné avec le fait que de nombreux combats sont initialement familiers, pourrait frustrer les fans irréductibles. L’un des problèmes avec la finale de Kingdom Hearts III était que même s’il s’agissait d’un spectacle vraiment cathartique, il a fait beaucoup de ses personnages sales. Kairi en particulier a passé la totalité du jeu à s’entraîner pour la bataille finale, avant d’être mis à l’écart et éliminé. Les puissants maîtres des keyblades qui ont eu de puissantes rancunes avec Xehanort, comme Terra, la protagoniste de Birth by Sleep, n’ont pas non plus pu faire grand-chose lors de la bataille finale. Pour ajouter de la variété, Re: Mind permet aux joueurs de contrôler plus de personnages que Sora et de participer à de nouvelles séquences d’action impliquant plusieurs de ses alliés dont l’héroïque était auparavant reléguée en cinématiques. Re: Mind ajoute également de nouveaux combats et décors. Les joueurs peuvent se battre alors que la rivale de Sora est devenue la meilleure bourgeoise Riku, mener plus de batailles en tant que Roxas à double porteur badblade et jouer le rôle de Kairi elle-même dans un autre combat de boss final. Une séquence où le joueur contrôle tous les amis de Sora dans un dernier combat furieux contre un flot inlassable d’ennemis est particulièrement remarquable.

Les batailles flashy et les indices musicaux à couper le souffle ne sont que la moitié de ce qui rend Kingdom Hearts si sacrément génial. L’autre moitié se trouve dans les machinations de plus en plus compliquées de ses méchants et les règles en constante évolution de son univers. Ce sont ces éléments que les détracteurs désignent souvent lorsqu’ils veulent dénigrer la série. Rien de tout cela n’a de sens! Ces gens ont des noms stupides! Attendez, combien de Xehanorts y a-t-il maintenant?! Est-ce que tout cela est arrivé dans un putain de jeu mobile?! Tout cela manque le point. L’excédent est Kingdom Hearts à son meilleur. Re: Mind itère sur les batailles finales de Kingdom Hearts III mais tisse également dans un nouveau contexte. La fin de Kingdom Hearts III révèle que le méchant laquais Xibgar était en fait un maître de keyblade de longue durée en mission secrète. Re: Mind montre que son acolyte Luxord a son propre programme et que Xehanort a reçu une fois les conseils du mystérieux Master of Masters, le plus ancien de tous les maîtres de Keyblade qui a mis en place une longue série de complots. Kingdom Hearts est une série où tout le monde porte des masques, et une partie de l’excitation vient de l’idée que de nouvelles révélations peuvent arriver avec la moindre provocation. Re: Mind mêle l’histoire à une purée d’intrigue, faisant basculer la série sur le côté avec une joie extraordinaire. Les fans purs et durs continueront à fouiller dans l’histoire avec des détails obsessionnels et pendant ce temps, Kingdom Hearts continuera à faire ce qu’il veut. Cela peut signifier un voyage dans le temps ou révéler soudain des identités secrètes. Il y a beaucoup de règles dans cet univers, et les fans ont tenté de les codifier au fil des ans, mais la vérité est que Kingdom Hearts enfreint régulièrement ces règles et se rétorque lui-même. Cela pourrait être le cauchemar d’un nerd wikipedia, mais pour le public occasionnel, il crée un feuilleton tordu sans véritable pair.

Si vous ne vous souciez pas de tout cela, Re: Mind a un autre truc dans sa manche: de nouveaux combats de boss. Après avoir terminé le scénario principal de l’histoire, les joueurs peuvent affronter des versions remixées de «données» de méchants qui frappent plus fort et ajoutent de nouvelles mécaniques de combat. Cette tradition a commencé dans Kingdom Hearts II Final Mix, une version mise à jour de Kingdom Hearts II. Pour tout son flash, Kingdom Hearts III n’est pas trop difficile à jouer sauf si vous jouez sur le «mode critique» punitif. Les joueurs hardcore peuvent trouver un succès rapide contre ces nouveaux ennemis, mais ils sont un ajout bienvenu pour tous qui ne se sentait pas suffisamment mis au défi pendant l’histoire principale.

Kingdom Hearts étant Kingdom Hearts, terminer tous ces combats mène à un dernier super boss et à une fin secrète qui soulève une douzaine de questions supplémentaires. Je ne vais pas gâcher ça ici, sauf pour dire qu’à un moment donné, un personnage dit “rien de tout cela n’a de sens pour moi”, ce qui était aussi le cas pour moi. Malgré cela, quelque chose me remuait aussi. Excitation, spéculation romantique. C’est ce que Kingdom Hearts fait de mieux. Son histoire résonne même si elle profite également de chaque occasion pour verrouiller les fans. Re: Mind est absurde mais aussi impétueux et confiant. Cette confiance est contagieuse et ouvre la voie à de nouvelles aventures dans ce qui était, au début, un mashup d’entreprise bizarre.

