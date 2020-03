Le nouveau donjon mystère Pokemon coûte 50 $ en contrat à durée limitée, sort ce vendredi

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX a été annoncé début janvier et sa date de sortie est dans moins d’une semaine. Le prochain jeu Nintendo Switch sera lancé ce vendredi 6 mars, et dans une offre en ligne à durée limitée, vous pouvez l’acquérir pour 10 $ de réduction avant qu’il ne soit encore sorti. Cela fait chuter votre prix à 50 $, une réduction rare pour tout jeu Switch d’origine.

Le rabais est disponible chez Rakuten, qui a actuellement le jeu réduit à 54,95 $. En utilisant le code promo SNG4X à la caisse, cependant, vous pouvez réduire de 4,96 $ supplémentaires ce prix, ce qui réduit le coût global à 49,99 $ (plus toute taxe de vente) avec la livraison gratuite. Pour réclamer l’accord, vous devrez vous connecter ou créer un compte Rakuten gratuit si vous n’en avez pas déjà un. Les dates d’expédition varieront en fonction de votre lieu de résidence, bien sûr, mais Rakuten vous montrera une estimation de livraison.

Ce code promotionnel ne peut être utilisé qu’une seule fois et n’est valable que jusqu’à 5 Mars, alors n’attendez pas si vous prévoyez de récupérer Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

À titre d’alternative, Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX coûtera également 49,94 $ dans les magasins Walmart le jour de la sortie. Vous pouvez utiliser Brickseek pour vérifier la disponibilité dans votre magasin local – entrez simplement votre code postal. Offrir de nouveaux jeux à 10 $ est devenu une pratique courante chez Walmart, bien que vous souhaitiez peut-être vous présenter tôt pour vous assurer que les actions ne se vendent pas.

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est la dernière entrée de la série dérivée de Pokemon Mystery Dungeon (qui est sous-estimée mais très bonne). Remake de Red Rescue Team et Blue Rescue Team en 2006, Rescue Team DX est développé par Spike Chunsoft (l’équipe derrière Danganronpa et Zero Escape) et présente un style artistique charmant semblable à une aquarelle.

Dans Rescue Team DX, vous incarnez un humain qui se retrouve mystérieusement transformé en Pokémon, et au début du jeu, vous choisirez l’un des 16 Pokémon comme forme, avec des options des trois premières générations. Votre personnage, ainsi qu’un partenaire Pokémon de votre choix, décide de former une équipe de sauvetage, prenant divers emplois de clients qui vous obligent à entrer dans les donjons et à mener des batailles. Les batailles de donjon sont au tour par tour – chaque fois que vous vous déplacez, tous les ennemis sur la carte se déplaceront également d’une case. Vous rassemblerez des articles qui peuvent vous aider en cours de route, et vous devrez également surveiller les niveaux de faim de votre équipe, en mangeant de la nourriture si nécessaire. En plus de ces missions d’exploration de donjons (qui peuvent être assez difficiles), vous découvrirez lentement le mystère de qui est votre personnage et pourquoi ils se sont retrouvés dans le monde de Pokemon.

Le Nintendo Eshop propose actuellement une démo gratuite à télécharger si vous souhaitez essayer Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX avant sa sortie ce vendredi. Votre progression dans la démo sera transférée au jeu principal. De plus, consultez notre guide de précommande Rescue Team DX pour plus d’options sur où acheter le jeu.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.