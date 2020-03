Le nouveau film de Ben Affleck, The Way Back, publie très tôt une vidéo à domicile en raison de COVID-19

Le plus récent film de Ben Affleck, le film de basket-ball The Way Back, n’est sorti que récemment dans les salles de cinéma, mais Warner Bros a maintenant confirmé qu’il arriverait à la vidéo domestique plus tôt que prévu.

Dans le sillage des inquiétudes persistantes concernant COVID-19 (coronavirus), Warner Bros. publie le film dans les magasins numériques à partir du 24 mars pour 20 $ USD. Une option de location devrait arriver plus tard. Le 24 mars est le même jour que Warner Bros. apporte Birds of Prey à la vidéo domestique pour acheter.

Affleck joue un homme aux prises avec l’alcoolisme qui entraîne une équipe de basket-ball de lycée en difficulté et aide lui-même et l’équipe à trouver … le chemin du retour. Il est sorti en salles le 6 mars et a rapporté 13,6 millions de dollars aux États-Unis. Cependant, avec près de 5 000 cinémas américains fermés et des fermetures similaires dans le monde, Warner Bros.prend la décision de sortir le film là où les gens sont: chez eux.

“Avec un public largement incapable de visionner des films en salles dans les circonstances actuelles, nous avons décidé de proposer une alternative de propriété numérique précoce de nos titres actuellement sortis aux personnes à la recherche d’excellentes options de divertissement”, a déclaré Toby Emmerich, directeur de Warner Bros. dans un communiqué. (via la date limite). “Donc, même si nous restons de grands fans de l’expérience théâtrale et espérons que le public pourra retourner dans les cinémas dans un proche avenir, nous comprenons que ce sont des temps difficiles et que proposer cette option est tout simplement logique.”

The Way Back est réalisé par Gavin O’Connor, qui avait auparavant dirigé Affleck dans The Accountant. Il est écrit par Brad Ingelsby, qui a écrit Out of the Furnance avec le frère d’Affleck, Casey Affleck. The Way Back met également en vedette Janina Gavankar, qui a joué le protagoniste de Star Wars: Battlefront II Iden Versio.

Le prochain grand film de Warner Bros., Wonder Woman 1984, est prévu pour sortir en salles en juin, bien que, bien sûr, les plans puissent changer en fonction de l’évolution de la situation COVID-19.