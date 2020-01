Le nouveau film de Bob Dylan trouve un acteur principal

Un nouveau film sur la légende de l’auteur-compositeur-interprète Bob Dylan est en préparation, et il aurait maintenant trouvé son acteur principal. Selon Deadline, Timothee Chalamet est en discussion pour jouer Dylan dans le prochain film. Le film s’appelle “Going Electric” et il est réalisé par le directeur de Logan et Ford contre Ferrari James Mangold.

Selon Deadline, Chalamet jouera un jeune Dylan au moment de sa vie quand il a choisi de poursuivre la musique rock avant le folk. Dylan lui-même serait “activement” impliqué avec Mangold et la société de production Fox Searchlight (qui appartient à Disney) sur le film.

Deadline rapporte que Chalamet a commencé à prendre des cours de guitare pour se préparer au rôle, bien qu’il ne soit pas certain qu’il chantera également.

Dylan a fait des vagues au Newport Folk Festival 1965 en jouant de la guitare électrique au lieu de l’acoustique. Certaines personnes se sont vraiment fâchées, ce qui a provoqué une énorme controverse, tandis que d’autres ont loué son nouveau son. C’était certainement dramatique, il n’est donc pas surprenant qu’un film soit finalement réalisé à ce sujet.

Le film contiendrait également des portraits d’autres icônes de la musique des années 60 comme Joan Baez et Pete Seeger.

Mangold a une histoire avec des biopics sur les légendes du monde de la musique. Il a également réalisé le biopic Johnny Cash Walk the Line avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon.

Chalamet a récemment été vu dans le nouveau film Little Women de Greta Gerwig, et a également joué dans le film Netflix The King. Plus tard cette année, Chalamet apparaîtra dans la Dune de Denis Villeneuve, qui présente de nombreuses autres grandes stars. L’une des performances les plus mémorables de Chalamet a été dans Call Me By Your Name, pour laquelle il a obtenu une nomination aux Oscars pour sa performance en tant qu’Elio.

Going Electric ne sera pas le premier film de Bob Dylan, car I’m Not There de 2007 présentait une configuration inhabituelle où six acteurs différents ont joué Dylan, dont Christian Bale, Heath Ledger, Cate Blanchett, Richard Gere, Ben Whishaw et Marcus Carl Franklin . Le réalisateur irlandais Martin Scorsese a également réalisé un documentaire sur la vie de Dylan intitulé “No Direction Home”.