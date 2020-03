Le nouveau film de Harrison Ford devrait perdre 50 millions de dollars pour une raison majeure

Après avoir terminé sa carrière théâtrale dans Star Wars, Harrison Ford a joué dans le film pour chiens de cette année, The Call of the Wild, et cela se révèle être une déception au box-office.

Variety rapporte que le film, qui est adapté du roman de Jack London, devrait perdre 50 millions de dollars en raison d’un facteur majeur en particulier. Le site rapporte que l’utilisation prolongée du film par CGI a amené le budget de production du film au-delà de 125 millions de dollars. C’est avant que les frais de commercialisation ne soient pris en compte.

Selon le rapport, The Call of the Wild devra gagner entre 250 et 275 millions de dollars dans le monde pour atteindre le seuil de rentabilité. Le film n’a actuellement rapporté que 79,8 millions de dollars dans le monde après deux semaines de cinéma. Cela comprend 46 millions de dollars d’Amérique du Nord et 33,8 millions de dollars des marchés internationaux.

L’appel de la nature a été produit par la division cinématographique de Disney au 20e siècle. Si le film finit par perdre de l’argent, Disney ne sera pas accroché à tout cela parce qu’une autre société, TSG, a cofinancé le film avec Disney.

The Call of the Wild est réalisé par Chris Sanders (Lilo & Stitch, How to Train Your Dragon), et comprend une distribution qui comprend également Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan et Bradley Whitford.

Ford, qui a remporté une nomination aux Oscars pour le témoin de 1985, devrait apparaître dans le prochain film d’Indiana Jones, reprenant à nouveau son personnage. Le film devait à l’origine être réalisé par Steven Spielberg – qui a dirigé tous les autres épisodes – mais maintenant le réalisateur de Logan, James Mangold, est venu à bord pour diriger.

