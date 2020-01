Le nouveau film de Mark Wahlberg Netflix obtient la première bande-annonce, avec Post Malone

La première bande-annonce du nouveau film d’action Mark Wahlberg Spenser Confidential est arrivée, et elle promet d’être un copain copain d’action-comédie à indice d’octane élevé.

Wahlberg joue le rôle de Spenser, un ancien officier de police de Boston qui est “mieux connu pour causer des problèmes que pour les résoudre”. Après être sorti de prison, Spenser prévoit de quitter Boston pour toujours. Sauf que son ancien entraîneur de boxe Henry (oscarisé Alan Arkin) le convainc de rester et d’entraîner un nouveau combattant, Hawk (Winston Duke). Le drame continue de se dérouler alors que deux anciens partenaires de police de Spenser sont assassinés, et Spenser et Hawk essaient d’aller au fond des choses.

Le film met également en vedette Iliza Shlesinger en tant qu’ex-petite amie de Spenser et Bokeem Woodbine, avec Marc Maron et même le rappeur Post Malone pour compléter le casting. Il est réalisé par Peter Berg, qui a également réalisé Wahlberg dans Lone Survivor, Deepwater Horizon et Patriots Day.

Ce n’est que la dernière édition de la franchise Spenser, car ABC a produit une série intitulée Spenser: For Hire dans les années 80 avec Robert Urich dans le rôle-titre. La série est basée sur la nouvelle série Ace Atkins Wonderland.

Spenser Confidential ramène Wahlberg dans sa ville natale de Boston. Il a joué dans de nombreux films de Boston au fil des ans, dont The Departed et The Fighter, qui ont tous deux remporté les nominations aux Oscars. Il a également joué dans Patriots Day, un film qui raconte l’histoire de l’attentat à la bombe du Marathon de Boston en 2013 et les conséquences qui s’en sont suivies.

Post Malone dans le nouveau film de Mark Wahlberg, Spenser Confidential

Spenser Confidential commence à diffuser sur Netflix le 6 mars.