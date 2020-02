Le nouveau gameplay de Starcraft: Ghost annulé par Blizzard émerge d’une construction qui a fuité

Par Sherif Saed,

Lundi 17 février 2020 09:31 GMT

Starcraft: Ghost a refait surface grâce à ce qui semble être une version de développement divulguée.

Starcraft: Ghost est un tireur furtif à la troisième personne annulé sur lequel Blizzard travaillait avec Nihilistic Software (et plus tard Swingin ’Ape) entre 2002 et 2006. Le jeu aurait été le premier tireur de Blizzard, avec Nova.

En dehors des documents officiels publiés à cette époque, Ghost avait été oublié. Au cours du week-end, cependant, le jeu a apparemment refait surface grâce à une version jouable qui a fuité en ligne.

Le conservateur de jeux Andrew Borman a tout d’abord repéré cette fuite, affichant des captures d’écran de haute qualité de la version, dont il a ensuite précisé qu’elles provenaient de «divers groupes Xbox».

Qui aurait pensé il y a un mois que Starcraft Ghost fuirait sous une forme ou une autre? pic.twitter.com/24wCp4XBsE

– Andrew Borman (@ Borman18) 16 février 2020

Depuis lors, un certain nombre de vidéos montrant un gameplay à alimentation directe ont été montées sur YouTube, puis retirées. Un seul reste, la vidéo de Delso Bezerra ci-dessous. C’est le meilleur look de haute qualité que nous ayons chez Ghost.

Selon Kotaku, les images sont en effet capturées à partir d’une version de développement, qui peut être lue sur des consoles Xbox modifiées. La version peut être téléchargée, si vous savez où chercher.

Le co-fondateur de Blizzard, Mike Morhaime, a appelé la décision d’annuler Ghost l’un de ses plus grands regrets.

