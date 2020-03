Le nouveau gameplay Half-Life Alyx comprend des drones, des crabes et bien plus encore

Avec seulement trois semaines avant le lancement, un lot de toutes nouvelles vidéos de gameplay Half-Life Alyx sont apparues en ligne, avec des drones hostiles, des terrifiants Headcrabs et, bien sûr, des tas de pistolets pew-pew bang-bang.

Trois vidéos ont récemment été publiées sur la chaîne YouTube officielle de Valve, simplement nommées Half-Life Alyx gameplay videos 1, 2 et 3. Vous pouvez regarder la première ci-dessous et accéder facilement aux deux autres à partir de là.

En plus des trois vidéos téléchargées par Valve, IGN a également publié neuf minutes de jeu Half-Life Alyx. Vous pouvez également regarder celui-ci ci-dessous.

Tout est encore un peu ambigu, mais il y a quelques choses que vous pouvez retirer entre les vidéos de Valve et celle d’IGN: il fait sombre, c’est effrayant, il y a des monstres à crustacés, il y a une partie qui ressemble à l’endroit où The Flood vivre à Halo, et il y a des charges et des charges de trains abandonnés. Il y a aussi une sorte de centrale énergétique couverte d’étincelles vertes (par étincelles vertes, je veux dire ce qui ressemble à un courant électrique artificiel mortellement dévastateur, mais brillant).

Half-Life 2 sera lancé le 23 mars 2020 et sera disponible en téléchargement sur Steam. Étant donné qu’il s’agit d’une exclusivité VR (voici pourquoi), vous aurez besoin d’un casque pour jouer – quelque chose qui pourrait causer un problème pour certaines personnes, étant donné que le casque Index VR de Valve était toujours en rupture de stock il y a moins de deux semaines, principalement parce que de l’effet du coronavirus sur le calendrier de production de l’Index.

Si vous ne pouvez tout simplement pas contenir votre excitation, ce mod Half-Life devrait vous donner assez de peps pour Alyx. Ou peut-être pourriez-vous consulter notre liste des 50 meilleurs jeux FPS en ville (spoiler: Half-Life 2 est dans le top 10). En fait, pendant que vous y êtes, vous pourriez aussi bien consulter l’excellent morceau de Jeremy Peel sur la façon dont Half-Life 2 a influencé une génération pour faire Dishonored, Dying Light et, finalement, Half-Life Alyx.

De plus, il y a du contenu Half-Life sur Death Stranding, car bien sûr il y en a.

