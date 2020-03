Le nouveau héros d’Overwatch a été créé pour le projet annulé de Blizzard

Le 32e héros jouable d’Overwatch est Echo, un robot volant artificiellement intelligent capable d’imiter d’autres héros et d’emprunter leurs capacités. Echo a fait son apparition dans la fiction d’Overwatch à quelques reprises au cours des deux dernières années, et c’est avec son apparition dans la vidéo de l’histoire axée sur McCree et Ashe “Réunion” que l’équipe a vraiment commencé à développer le personnage à inclure dans le jeu. Mais les origines d’Echo remontent beaucoup plus loin que cette cinématique de 2018.

“En règle générale, les héros de notre jeu peuvent provenir de différents angles”, a expliqué Geoff Goodman, concepteur en chef d’Overwatch, à GameSpot. “Donc, souvent, ils proviennent de la conception par prototype – comme, nous avons vraiment besoin d’un tireur d’élite ou quelque chose, nous devrions essayer d’y trouver un tireur d’élite et de construire un personnage autour du gameplay. Dans d’autres cas courants, nous aurons quelqu’un dont l’histoire juste créé pour le fond, ou un artiste a une idée sympa, et ils dessinent juste quelque chose. Nous n’avons pas encore de partie de gameplay. Nous avons donc tous ces personnages sympas qui traînent. Et dans le cas d’Echo, c’était plus que nous avait l’art pour elle depuis longtemps. Techniquement, les véritables origines d’elle en tant que personnage remontent à Titan, qui était nos projets précédents qui ont été annulés avant Overwatch 1. “

Titan était un projet MMO que Blizzard développait dans les années qui ont suivi la sortie de World of Warcraft, mais le projet a finalement été abandonné. Une grande partie de ce qui a été créé pour Titan a finalement été réutilisé dans Overwatch, et cela comprenait un certain nombre de personnages. L’art conceptuel pour Echo faisait partie des choses initialement conçues pour Titan, et Goodman a déclaré que c’était un personnage que l’équipe de développement aimait particulièrement, ce qui a finalement aidé Echo à être ajouté au nouveau jeu.

L’art conceptuel pour Titan a finalement conduit à la création d’Echo dans Overwatch.

“Elle n’était plus le personnage qu’elle est maintenant, mais elle a été attirée et parlée pour ce jeu, et nous avons vraiment beaucoup aimé le personnage”, a déclaré Goodman. “Donc, quand nous avons commencé à créer Overwatch, l’une des premières choses que nous avons faites lorsque nous avons établi le cadre de ce que serait le jeu, nous avions un tas de personnages que nous ne savions même pas encore ce qu’ils étaient. C’était juste cool art. Et nous les avons tous alignés, comme, nous avons tous ces super-héros pour faire ce jeu cool. Elle était de ceux-là, même à l’époque avant même que nous expédions. “

Quand Echo est apparu dans la cinématique “Réunion”, l’équipe d’Overwatch a dû commencer à comprendre à quoi elle ressemblerait, a déclaré Goodman. Cela a conduit à travailler sur le style de jeu et les capacités du personnage. Echo est également apparu plus tard dans la bande-annonce “Zero Hour” pour l’annonce d’Overwatch 2 de Blizzard lors de la BlizzCon 2019, ce qui a également poussé l’équipe à comprendre ses capacités.

“Les gars de la cinématique se disaient:” Qu’est-ce qu’elle va faire? Comment quitte-t-elle la scène? Se téléporte-t-elle, s’envole-t-elle? ” Et je me souviens, à l’époque, je me disais: “ Mec, je ne sais pas encore. Nous y travaillons toujours. Je ne sais même pas encore quel rôle elle va jouer. “”

Finalement, l’identité d’Echo a commencé à fusionner lorsque l’équipe a trouvé une capacité pour elle qu’ils aimaient vraiment: son ultime, Duplicate. Cette capacité permet à Echo de se transformer en une copie d’un personnage de l’équipe adverse, avec toutes leurs capacités. Bien que l’équipe ait envisagé Echo pour le rôle de soutien, Duplicate les a finalement amenés à faire d’elle un personnage de Damage, car ils ont trouvé qu’il était difficile de justifier un guérisseur pouvant utiliser Duplicate pour jouer un autre rôle, même brièvement.

Vous pouvez en savoir plus sur les capacités d’Echo en tant que personnage et ce qu’elle apporte à Overwatch dans notre aperçu du personnage Echo. Blizzard a également publié une cinématique d’histoire d’origine pour Echo qui détaille comment elle a été créée et a fait partie de l’équipe Overwatch.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: nouveau gameplay Overwatch Hero Echo

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.