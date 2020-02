Le nouveau jeu de tir Caliber de Wargaming sera lancé en version bêta en Europe

Le jeu de tir à la troisième personne gratuit de Wargaming, Calibre, est entré dans les tests en Europe.

Le jeu – développé par 1C Game Studios – a déjà attiré un million d’utilisateurs à la suite d’un test dans d’anciens pays de l’Union soviétique. Au total, la base de joueurs a participé à plus de 53 millions de batailles.

Calibre propose des options PvE et PvP, des équipes de quatre s’affrontant. Les coéquipiers peuvent choisir leurs rôles d’opérateur, les positions sont précises par rapport aux forces réelles telles que les US Navy Seals. Bien que le titre soit clairement inspiré par des gens comme Counter-Strike et Rainbow Six: Siege, le PDG de Wargaming Victor Kislyi a déclaré à PCGamesInsider.biz à la Gamescom 2019 qu’il s’adresse à un public plus âgé et n’est pas aussi “tordu” que d’autres produits sur le marché.

“Nous sommes très reconnaissants à notre public pour la grande réception de notre jeu dans SIC, et nous nous réjouissons de la croissance de la base de joueurs en Europe”, a déclaré Alex Morozov de Wargaming, qui est le directeur marketing de Calibre.

“À partir de notre démo à Intel Extreme Masters Expo en Pologne, nous commencerons à recruter des joueurs qui nous rejoindront ensuite dans les tests Calibre lorsque le jeu sera disponible plus tard cette année.”

Les joueurs européens recevront des contenus tels que des collections et des histoires, d’autres cartes seront également ajoutées.

“Nous veillerons à ce que les joueurs européens obtiennent le plus de contenu possible, avec plus de collections d’opérateurs de différents pays, plus de cartes et une histoire qui apporterait plus de contexte à leur expérience de jeu”, a déclaré Kirill Stadnik, directeur produit de Caliber.

En décembre 2019, Wargaming a ouvert son nouveau studio à Guildford. Nous avons rencontré le directeur du studio, Sean Decker, pour savoir pourquoi l’entreprise avait choisi d’avoir son nouveau bureau à Surrey.