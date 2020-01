Le nouveau jeu Kingdom Hearts arrive sur mobile

Square Enix a annoncé ce soir Project Xehanort, le titre de travail d’un nouveau jeu à venir ce printemps pour iOS, Android et Amazon.

Dans la vraie connerie de Square Enix, cependant, absolument rien n’a été montré ou décrit sur le jeu, et la seule présence en ligne qu’il a est une capture d’écran unique et une compétition pour les fans pour essayer de deviner le nom du jeu (comme Kingdom Hearts Excelsior Abundance K3 Mk II, etc etc).

Si vous voulez également essayer de deviner de quoi parle le jeu, les mots «une toute nouvelle expérience KINGDOM HEARTS prévue pour le printemps 2020!» Combinés aux plateformes devraient suffire à vous préparer au pire.

