Le nouveau jeu PlatinumGames sera comme Viewtiful Joe et The Wonderful 101

Les attentes autour des nouveaux projets PlatinumGames ont augmenté après que la société japonaise a obtenu une plus grande sécurité financière après l’investissement de Tencent et a annoncé qu’en plus de se développer, elle sera également éditrice et commencera à publier ses prochains jeux. Cela dit, il est connu que 4 projets sont en cours de développement et il y a quelques instants, des informations sur l’un d’entre eux ont été révélées.

À travers une publication sur son compte officiel, la personnalité Twitter, Wario64, a révélé des détails importants sur l’un des prochains jeux PlatinumGames qui, dans ce cas, seront dirigés par Hideki Kamiya. Selon les informations, le titre porte le nom de code Project GG et suivra la ligne de Viewtiful Joe et The Wonderful 101, c’est-à-dire une aventure de super-héros qui clôturera une trilogie qui a commencé avec le titre 2003, puis en exclusivité pour GameCube et cela s’est poursuivi avec la livraison de la Wii U, qui verra bientôt un remasterisation.

Cela dit, Wario64 a mentionné que Project GG sera inspiré par le super-héros japonais Ultraman et sera le premier jeu développé et publié par PlatinumGames. De plus, son lancement est prévu pour toutes les plateformes.

Enfin, les informations indiquent que les 2 autres projets PlatinumGames sont de nouveaux IP, pas des ports et le troisième projet restant est gardé secret et est décrit comme très intéressant.

Plus de détails sur le “Projet GG” de Kamiya

• Sera un jeu d’action “grand héros”, probablement inspiré par Ultraman

• Première IP auto-publiée par PlatinumGames

• Cibler toutes les plateformes existantes

• Les 2 derniers projets PlatinumGames sont de nouveaux jeux (pas des ports), le dernier projet. est secret et “intéressant”

– Wario64 (@ Wario64) 26 février 2020

Restez informé, dans LEVEL UP.

Source

.