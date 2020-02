Le nouveau mini boîtier de NZXT est un petit PC de jeu raffiné

Photo: NZXT

Les boîtes alignées verticalement sont magnifiques. C’est la première chose que j’ai apprise du H1 Mini PC de NZXT, un nouveau PC de jeu préconfiguré arborant à l’extérieur l’élégant boîtier monolithique H1 mini-ITX et une économie spatiale impressionnante à l’intérieur.

Cet article concerne vraiment deux articles que NZXT a publiés la semaine dernière. Le premier est le boîtier H1, un boîtier à petit facteur de forme de 349 $ construit en acier noir ou blanc et en verre trempé teinté. Avec 13,6 litres, ce n’est pas le plus petit boîtier mini-ITX capable de contenir la plupart des cartes graphiques pleine taille, mais c’est l’un des plus pratiques que j’ai rencontrés. Le H1 est conçu pour faciliter une construction simple et efficace. Ses câbles sont pré-acheminés. Il est livré avec une alimentation SFX-L de 650 watts, un refroidisseur de liquide tout-en-un de 140 millimètres et une carte de montage PCIe, trois choses de moins pour les constructeurs.

Image: NZXT

Alors que le résultat final est une boîte assez étroite, le H1 présente une conception à double chambre, ce qui signifie que le CPU et le GPU ont leur propre source d’air dédiée. Fondamentalement, ils ont tous deux leur propre admission et échappement.

Photo: Mike Fahey

Ce que j’aime dans le boîtier H1, à part son élégance simple et le fait de pouvoir prétendre avoir obtenu une Xbox Series X tôt, c’est la façon dont la carte mère se monte au fond du boîtier. Les câbles USB, les câbles réseau, les câbles de moniteur et les câbles d’alimentation peuvent tous être acheminés à travers une ouverture au bas du boîtier. On pouvait, si on était si incliné, percer un trou dans leur bureau et y faire passer les câbles, permettant au H1 de se tenir debout, solide et majestueux. C’est un cas qui mérite une première bande-annonce dramatique.

Alors que le H1 représente une construction super simple pour tout amateur de PC à moitié décent, NZXT utilise également le boîtier comme base pour le dernier système de sa gamme BLD de PC de jeu préconfigurés. Le programme BLD a été lancé en 2017, donnant aux clients la possibilité de sélectionner les jeux qu’ils envisageaient de jouer, en configurant un PC personnalisé en fonction de leurs besoins personnels. Le programme s’est depuis étendu pour inclure des PC à configuration fixe à un prix fixe.

Le mini PC NZXT H1 coûte 2000 $. Ce prix couvre le boîtier H1 et les composants inclus, ainsi qu’un processeur Intel Core i9 9900k, Nvidia Geforce RTX 2070 Super Founder’s Edition, 16 gigaoctets de mémoire Team T-Force Vulcan Z fonctionnant à 3200 MHz et un solide de 6 téraoctets Intel 660p. conduire. Les seules options dont le client doit s’inquiéter sont la couleur (noir ou blanc) et s’il souhaite un disque dur externe en option.

Photo: NZXT

Autant j’aime passer des heures à parcourir des sélecteurs de pièces exhaustifs lors de l’achat de PC de jeu personnalisés, il y a quelque chose de rafraîchissant à simplement appuyer sur un bouton, à ajouter au panier, puis à s’arrêter lorsque vous réalisez que vous n’avez pas 2000 $ à dépenser. J’imagine que c’est encore mieux quand on a 2 000 $ de plus à dépenser. Surtout quand ce qui apparaît à la porte à la fin du processus est aussi agréable que le mini PC H1.

D’une part, il est livré dans une boîte avec un emballage très adapté aux chats. Mes chats jouent avec ce stupide emballage en mousse depuis une semaine maintenant. C’est pour gratter. C’est pour dormir. C’est pour traîner devant mon fauteuil roulant et se faire prendre dans mes roues.

Photo: Mike Fahey (Jinx)

Je m’amuse aussi avec le mini PC H1. Le système gère facilement tous les jeux de rôle en ligne Blizzard de 15 ans que je lance. Bien que la carte Geforce GTX 2070 Super ne fonctionne pas très bien en jouant à des jeux modernes avec les paramètres les plus élevés à une résolution 4K (du moins pas si votre idée de super bien est de 60 images par seconde), jouer à des jeux comme Star Wars Jedi Knight: Ordre déchu à 1440p, mon sweet spot personnel, n’est pas du tout un défi pour le H1 Mini.

Beaucoup d’autres choses ne sont pas non plus un défi pour le mini PC H1. J’ai rendu des vidéos dessus. J’ai capturé des séquences de gameplay dessus. J’ai écrit plusieurs articles à l’aide du H1 Mini PC. J’ai même déjeuné en le regardant, et pas une seule fois il n’a spontanément redémarré, enfermé ou explosé. C’est suffisant pour mériter mon sceau d’approbation.

Le H1 de NZXT est un excellent boîtier à petit facteur de forme, un excellent ajout à la gamme toujours croissante de boîtiers NZXT que je semble rencontrer chaque fois que je tourne la tête. J’ai hâte de le voir apparaître dans PC Building Simulator.

Capture d’écran NZXT DLC de PC Building Simulator: The Irregular Corporation

Le mini PC H1 est l’exemple parfait de ce que l’on peut faire avec le boîtier H1. Que vous choisissiez de construire votre propre PC ou d’obtenir une version pré-construite à partir de NZXT, les résultats devraient être assez spectaculaires.

Plus de NZXT

.