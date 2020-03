Le nouveau MMO gratuit de la Xbox One est quelque chose à faire

Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Lancé cette semaine pour la Xbox One, Bless Unleashed de Bandai Namco est un MMO fantastique gratuit qui est né des cendres du jeu PC Neowiz annulé Bless Online. Je ne sais pas pourquoi il a été ressuscité, renommé et transformé en une exclusivité Xbox One, mais il est ici, c’est gratuit, et cela m’a empêché de penser à tomber malade pendant plusieurs heures. C’est quelque chose, non?

Bless Unleashed est une collaboration entre les créateurs de Bless Online Neowiz et le développeur Round 8 Studios. Ce n’est pas un port direct de l’original, ce qui est bien, car il est mort en version bêta avec des critiques «principalement négatives» sur Steam. Unleashed utilise le même décor fantastique, les mêmes races et de nombreuses classes de personnages d’Online dans un MMO plus convivial avec des combats orientés action. Le combat est mené en combo, les joueurs appuyant sur différentes combinaisons de boutons pour se frayer un chemin à travers un arbre de ramification de sorts et de capacités. C’est un système soigné.

Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Situé dans le monde de Lumios, Bless Unleashed raconte l’histoire d’un personnage joueur passant de donneur de quête à donneur de quête, acceptant et accomplissant des tâches pour des points d’expérience, de l’argent et de l’équipement. Il y a beaucoup de connaissances sur le site officiel, sur lesquelles je ne me suis pas senti obligé de plonger. Tout dépend de ma mage, Siani, et de sa quête pour monter de niveau et me garder distrait.

Le créateur du personnage est sympa. Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Bless Unleashed propose cinq classes jouables – berserker, croisé, mage, prêtre et ranger – réparties entre quatre races jouables. Le créateur du personnage est génial, permettant une large gamme de looks.

Bless Unleashed fonctionne comme de nombreux MMO sur console. La fréquence d’images n’est pas excellente et toute l’affaire semble un peu boueuse, surtout quand il y a une tonne de gratuité pour les joueurs qui inondent les zones de départ. Mais bon, c’est le signe d’une communauté potentiellement forte, ce qui est toujours un plus.

Vous n’avez pas besoin d’acheter un pack de fondateur cher ou de dépenser de l’argent dans la monnaie du jeu pour profiter de Bless Unleashed. Vous pouvez – c’est en quelque sorte son affaire – mais vous n’êtes pas obligé. Vous pouvez le télécharger sur votre Xbox One dès maintenant et y jouer un peu, voyez comment vous l’aimez. C’est définitivement quelque chose à faire.

