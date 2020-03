Le nouveau mod N64 combine les mondes de Super Mario 64 et de Banjo-Kazooie

En jetant un regard nostalgique sur la bonne vieille Nintendo 64, il est difficile d’imaginer comment les choses auraient pu se passer sans ses grands plate-formes adorées. Les goûts de Super Mario 64 et Banjo-Kazooie forment maintenant des souvenirs d’enfance inoubliables pour beaucoup, et bien que les deux puissent se brouiller un peu dans nos esprits vieillissants, nous n’avons jamais pensé les voir se combiner comme ça.

Modder Kaze Emanuar – que nous avons présenté sur le site le mois dernier grâce à un mélange intrigant de Super Mario 64 et Super Mario Sunshine – est de retour avec un tout nouveau projet. Cette fois, Mario fait un voyage à Spiral Mountain et au-delà pour une chasse au Jinjo et au Jiggy, avec divers éléments des deux titres se retrouvant au même endroit.

Emanuar dit qu’il a l’intention de porter tous les niveaux de Banjo-Kazooie dans ce nouveau mod avec 12 pièces Jiggy dans chaque monde. C’est assez génial de voir comment les deux jeux ont été combinés – Mario subit des dégâts comme il le fait en 64, mais les notes de musique restaurent cette santé tout comme les pièces de monnaie, et les blocs de pièces de monnaie Blue Coin ont fait le saut sous la forme de grisé – des notes aussi.

La création de chaque niveau devrait prendre une à deux semaines, nous pourrions donc voir le produit final assez rapidement. Assurez-vous de garder un œil sur sa chaîne si vous souhaitez suivre le projet.

Voir cela en 1998 aurait époustouflé nos petits esprits.

