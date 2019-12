Le nouveau mode 'Cranked' de Modern Warfare

Image: Activision

Le nouveau mode de Modern Warfare est un retour au multijoueur rapide et addictif que nous attendons de Call of Duty. Cela oblige les joueurs à se déplacer pour tuer, ou bien à kaboom.

La mise à jour de cette semaine pour Modern Warfare a ajouté de nouvelles missions d'opérations spéciales et davantage de cartes multijoueurs, mais le nouveau mode, appelé Cranked, était de loin la caractéristique la plus remarquable de la suppression de contenu.

Initialement présenté par Infinity Ward dans Call of Duty: Ghosts, Cranked est un mode Team Deathmatch avec une touche explosive. La première mise à mort d'un joueur lors du frai déclenchera un chronomètre de 30 secondes, chargeant le joueur de chaîner des tues et des aides ensemble pour réinitialiser le chronomètre et éviter d'exploser.

Trente secondes, ce n'est pas beaucoup de temps pour trouver un kill, en particulier avec le rythme normal des modes multijoueurs standard de Modern Warfare, mais l'atterrissage de ce premier kill donne au joueur un échange d'arme, une vitesse de rechargement et des mouvements plus rapides, ce qui leur donne un avantage obtenir le prochain. Tous les éliminations enchaînées comptent également pour les points doubles. La limite de score de 150 points de Cranked peut sembler beaucoup pour Team Deathmatch, mais les matchs volent vraiment.

Tout cela se traduit par des matchs dans lesquels les joueurs se déplacent de manière beaucoup plus agressive sur la carte avec l'incitation à rechercher des morts, et finalement à éviter d'augmenter leur nombre de morts en devenant kablooey s'ils n'en obtiennent pas. C'est le plus amusant que j'ai eu avec le multijoueur de Modern Warfare en dehors du mode Gunfight 2v2.

Avant Cranked, Modern Warfare a éloigné Call of Duty de l'action au rythme rapide dans laquelle la franchise était devenue, s'adressant plutôt à des styles de jeu lents et tactiques. Je comprends qu'il y a une partie de la base de joueurs qui bénéficie du côté le plus lent de Call of Duty cette année, mais de l'autre côté, de nombreux joueurs se plaignent de moins d'engagement au combat et de matchs qui dépassent le délai avant d'atteindre le score objectif. Cranked sert les joueurs à la recherche de plus de fusillades.

La pire chose à propos de Cranked est que ce sera probablement un mode à durée limitée. Il semble juste beaucoup plus approprié que le mode permanent Kill Confirmed, qui oblige les joueurs à collecter des étiquettes de chien que les joueurs ennemis déposent à leur mort. De nombreux matchs de Modern Warfare Kill Confirmed atteignent la limite de temps car les joueurs ne sont pas tentés de se déplacer sur la carte et de jouer l'objectif. Je serais ravi de voir les développeurs faire de Cranked un incontournable de Modern Warfare.

