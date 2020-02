Le nouveau mode de guerre moderne propose des batailles à grande échelle sans chars embêtants

Image: Activision

De nouveaux modes à durée limitée offrent aux joueurs plus d’options pour une guerre à grande échelle dans Call of Duty: Modern Warfare.

La mise à jour du 25 février pour le jeu PlayStation 4, Xbox One et PC apporte la nouvelle carte Gunfight «Bazaar», de nouveaux produits cosmétiques à acheter et l’hôte habituel de réglages généraux. Mais les ajouts les plus notables sont les nouveaux modes pour les matchs de guerre au sol de la taille de Battlefield de Modern Warfare.

«Boots on the Ground War» élimine les frustrations des chars du mode 32v32 à grande échelle en supprimant tous les véhicules mortels de Ground War. Le changement a cependant un petit prix, car “Boots on the Ground War” utilise le “mode Réalisme” au lieu du multijoueur standard.

Le mode réalisme supprime toutes les informations qu’un joueur verrait normalement sur son écran. Vous n’aurez même pas de mini-carte à moins qu’un coéquipier gagne et appelle dans un drone. Le réalisme vous plonge définitivement dans la bataille, en mettant davantage l’accent sur la communication et l’écoute des signaux sonores. Les indications sonores peuvent me rappeler d’appeler mes killstreaks, sinon j’oublierai complètement de les utiliser.

L’aspect du mode Réalisme avec lequel je lutte le plus est le manque de repères pour vous avertir lorsque vous avez frappé et tué un ennemi. Je tire sur des joueurs sur de longues distances, mais je ne sais même pas si je frappe le joueur adverse. Sont-ils morts ou attendent-ils de me tendre une embuscade alors que je fonce sur les points objectifs? Je me force à jouer plus prudemment et à écouter plus.

Image: Activision Ground War sur Zhokov Boneyard

Le mode standard de la guerre au sol reçoit beaucoup de plaintes de joueurs qui détestent faire face à ses chars sans cesse en réapparition, qui peuvent parfois être abusés. Les amateurs de chars sont connus pour se garer à flanc de falaise de la «carrière de la rivière Karst» et pourvoyer du spam sur toute personne prise à l’extérieur des bâtiments. Tu sais qui tu es.

Les tanks ne me dérangent pas vraiment. Je les utilise rarement, et je ne laisse pas les chars ennemis m’empêcher de jouer l’objectif et d’obtenir mes séquences de mise à mort. Je porte généralement de la thermite comme équipement et je garde un RPG sur le dos. Cependant, j’étais curieux de savoir comment la guerre au sol se sentirait sans avoir à constamment arrêter la colère des tanks avec la thermite avant de pouvoir continuer ma ruée vers un point objectif.

J’ai trouvé que le plus grand impact du changement de règle était sur «Krovnik Farmland», une carte qui présente beaucoup de terrain dégagé qui hébergerait généralement une tonne d’action de chars. C’était assez rafraîchissant de courir d’un point à un autre avec seulement des tireurs d’élite pour s’inquiéter, et être libre de transporter autre chose que de la thermite comme équipement mortel.

Bien que cela ne soit disponible qu’en mode réalisme, cette guerre au sol réservée à l’infanterie est encore suffisamment rafraîchissante pour que certains joueurs disent «des chars, mais pas de chars» au mode de guerre au sol standard.

La deuxième nouvelle option, appelée «Infection géante», joue aussi horrible que cela puisse paraître. Il s’agit d’une approche à grande échelle du mode classique «infecté», où tous les joueurs commencent en tant que survivants jusqu’à ce qu’un joueur soit choisi pour être infecté et doit éliminer les survivants. À mesure que de nouveaux survivants meurent, l’armée infectée se développe.

C’est un jeu géant de garde à distance pour les Survivants, qui sont armés pour camper leurs mégots avec des fusils, des boucliers déployables, des argiles et un flux constant de réapprovisionnements en munitions. Les infectés sont équipés d’un équipement d’insertion tactique pour choisir un bon emplacement de réapparition, et ils vont en avoir besoin car ils vont mourir beaucoup. Leurs seules armes sont un couteau standard et un couteau de lancer.

Infection géante est uniquement disponible sur “Aniyah Palace”. Malgré l’énorme masse de cette carte, les combats se déroulent presque toujours à un seul endroit: une station-service à la périphérie de la carte qui permet aux joueurs d’accéder facilement au toit. À chaque match que j’ai joué, la majorité des Survivants ont immédiatement couru vers le toit de la station-service, mis en place un périmètre ridicule d’argile autour du bord du toit et attendant les pauvres âmes qui doivent jouer contre les infectés. Légèrement divertissant en tant que survivant, complètement frustrant si vous êtes membre de la partie infectée.

Capture d’écran: Infection géante sur le palais d’Aniyah

Je n’ai jamais été un grand fan du mode, malgré sa popularité auprès de mes amis. Je pense que Call of Duty: WWII a eu l’une des meilleures prises sur Infected. Bien qu’il ne soit pas parfait, j’ai apprécié le mode sur les petites cartes qui a forcé plus d’engagement des joueurs. De plus, les personnes infectées se sont transformées en zombies à leur mort.

L’infection géante pourrait être plus intéressante si les joueurs étaient forcés de quitter leur toit et obligés d’utiliser davantage la carte. Peut-être ne leur donnez-vous pas un flux constant de munitions. Peut-être mettre des boîtes de réapprovisionnement en munitions dans des endroits ouverts et risqués sur la carte. Ces modes semblent souvent déséquilibrés, et peut-être que certains joueurs ont du mal à être infectés. Mais sans meilleur équilibre, je pense que je m’en tiendrai à Realism Ground War, même si j’oublie encore d’appeler mes killstreaks.

.