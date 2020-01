Le nouveau mode Hardcore de Disco Elysium sonne comme un mauvais moment

“Vous échouerez encore plus”, lit le premier point dans l’annonce officielle du mode Hardcore (et du support grand écran!) Pour le délicieux RPG PC Disco Elysium. Je ne pensais pas que c’était possible, pourtant nous y voilà.

Chaque lancer de dés est plus difficile à toucher. Les prix des produits pharmaceutiques de guérison sont gonflés, tandis que l’argent est plus rare. Fumer et boire pour avoir du courage et une tête claire sont beaucoup plus utiles en mode Hardcore, donc vous serez un boozehound qui pue la fumée de cigarette en cherchant de l’argent pour des pilules. Le jeu fait de vous un des ex-petits amis de ma sœur. Bonne chance.

Sur le plan positif, le mode Hardcore offre plus d’expérience, afin que les joueurs progressent plus rapidement. De plus, il est complètement facultatif, afin que les joueurs puissent l’éviter complètement et profiter du jeu à un rythme plus tranquille. Moi, je suis juste là pour ce doux soutien ultra large.

