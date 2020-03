Le nouveau Monster Hunter World: la mise à jour Iceborne ajoutera une fonction d’armes en couches

Préparez-vous chasseurs, la troisième mise à jour de Monster Hunter World: Iceborne sortira le 23 mars pour PS4 et Xbox One. Comme annoncé précédemment, deux nouveaux monstres, Raging Brachydios et Furious Rajang, feront partie de la mise à jour. Dans le Developer Diary 5 diffusé le 21 mars, l’équipe de développement a partagé beaucoup plus de détails sur ce que comporterait la lutte contre ces deux monstres, mais a également révélé que les armes en couches seront une nouvelle fonctionnalité.

Les armes en couches ont été un complément que les fans de Monster Hunter ont réclamé auparavant (beaucoup de commentaires “Enfin!” Sont apparus pendant la diffusion), et cela signifie essentiellement que les joueurs peuvent modifier l’apparence de leur arme sans changer ses statistiques. La mise à jour du 23 mars déploiera la première phase de la fonctionnalité d’armes en couches, et la deuxième vague arrivera en avril.

La première vague vous permettra de personnaliser certaines armes, en particulier celles qui ont une base claire et un attachement. Les joueurs peuvent les échanger comme ils le souhaitent. Dans la deuxième vague d’avril, les joueurs pourront changer l’apparence de modèles d’armes uniques, mais uniquement sur les armes qui peuvent être augmentées.

Mais revenons aux deux nouveaux monstres, Raging Brachydios et Furious Rajang: ce sont tous deux des variantes des monstres existants Brachydios et Rajang. Le Rajang normal ne reçoit de la fourrure dorée que lorsqu’il est enragé, mais le Furieux Rajang aura toujours une fourrure dorée. Lorsque la variation devient enragée, sa fourrure dorée scintillera et deviendra encore plus vicieuse que son homologue normale. Le Furious Rajang n’a pas non plus de queue, ce qui est différent de la version normale. Cela signifie que lorsque ses quatre pattes deviennent dures comme du roc et impossibles à blesser lors de la colère, les joueurs devront attaquer sa tête au lieu de la queue sur la version normale. Le Furious Rajang aura également une forte attaque d’épinglage, et ses coéquipiers devront s’entraider pour sortir de son emprise.

Le Raging Brachydios est beaucoup plus grand que la version normale et se déplace à un rythme plus lent. Cependant, la boue sur le corps du monstre peut maintenant déclencher des explosions dans une large zone. Lorsque vous avez attaqué le Brachydios normal, la boue sur le corps du monstre a explosé. Mais dans cette variante, lorsque vous attaquez la partie du monstre recouvert de boue, la boue tombera sur le sol puis explosera. Une nouvelle fonctionnalité particulièrement noueuse est également la capacité spéciale de ce monstre à se rendre à un certain endroit lorsque les exigences sont remplies et à mettre le feu à l’endroit tout entier. Pendant cette phase de la bataille, les joueurs ne peuvent pas utiliser de prévisionnistes, ne peuvent pas utiliser de pièges et ne peuvent pas s’échapper de la zone.

Une partie de la mise à jour du 23 mars comprend une puissante boule de bannissement à utiliser exclusivement dans les Terres de guidage. Seuls les chefs de quête peuvent l’utiliser, et lorsqu’ils le font, tout monstre sur lequel la balle est lancée disparaîtra des Terres de guidage. Il y a aussi d’autres mises à jour, comme des modifications du système Hunter Helper, des niveaux d’armure et de charme, et un nouveau festival en avril. L’événement saisonnier est surnommé le Full Bloom Fest et est livré avec une armure spéciale très rose. Il se déroulera du 10 au 7 avril. Vous pouvez consulter les détails complets de la troisième mise à jour du titre sur le site Web de Monster Hunter.

Vous pouvez également lire la critique de Monster Hunter World: Iceborne de GameSpot si vous n’avez pas encore vérifié le jeu. Notre critique, Ginny Woo, a déclaré: “Monster Hunter World: Iceborne est plus ou moins le même slogan glorieux pour tous ceux qui ont été abattus par un fac-similé cracheur de feu d’un Tyrannosaurus Rex et ont pensé:” J’ai hâte de faire que 50 fois. “

