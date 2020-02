Le nouveau moteur de jeu de Halo Infinite permettra au développeur de faire des choses qui n’étaient pas possibles avant

Pour Halo Infinite, l’équipe de 343 Industries a construit plus qu’un jeu. Ils ont également développé un tout nouveau moteur de jeu, Slipspace. Maintenant, le studio a parlé un peu plus de ce que ce moteur permet à l’équipe de faire – et cela ressemble beaucoup.

Le directeur de la franchise Halo, Frank O’Connor, a déclaré dans une vidéo que le moteur Slipspace avait été conçu pour le développement de jeux de «nouvelle génération» et pour être plus facile à utiliser.

“Nous avons dû créer un moteur plus puissant pour le développement de prochaine génération, mais aussi plus agile, afin que les créatifs et les ingénieurs puissent travailler plus facilement et itérer plus rapidement”, a-t-il déclaré. “Ces bases techniques sont essentielles pour construire une plate-forme pour l’avenir de Halo.”

Le directeur de l’ingénierie, David Berger, a déclaré dans la vidéo que le moteur Slipspace permet à l’équipe du 343 de faire des choses qui n’étaient pas possibles avec les outils de création de jeux précédents. “Vous devez créer des outils qui vous permettent de créer de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de créer des fonctionnalités auxquelles vous n’avez pas pensé [before]. Vous devez donner aux créateurs de contenu la possibilité d’idéer en dehors de cela “, a-t-il déclaré.

Le directeur multijoueur Tom French, quant à lui, a déclaré que l’un des avantages du moteur Slipspace était qu’il permettait à l’équipe d’essayer de nouvelles choses plus rapidement qu’auparavant.

“Les concepteurs sont plus autonomes pour s’attaquer réellement à un problème et prototyper quelque chose de plus rapide et plus rapide que jamais auparavant”, a-t-il déclaré.

Fait intéressant, les fans aux yeux d’aigle ont repéré une référence à un grappin dans cette nouvelle vidéo en coulisses. Cependant, O’Connor a minimisé l’importance de cela, disant que ce n’est pas nécessairement une fonctionnalité qui sera dans Halo Infinite.

Dans une autre nouvelle intrigante, le directeur de la communauté 343, Brian Jarrard, a récemment taquiné qu’il était au bureau un samedi pour un test de jeu. Il fait probablement référence à Halo Infinite, et si l’équipe travaille le week-end, le studio pourrait se préparer à une sorte d’annonce bientôt. Halo Infinite sera lancé plus tard cette année, et il y aura des tests bêta à l’avance, il est donc grand temps pour Microsoft de finalement montrer et en dire plus à ce sujet.

Si vous êtes au studio un samedi pour un test de jeu, est-ce vraiment du “travail”? 🤔 Faites ce que vous aimez et ce n’est jamais “du travail”. 🤘

– Brian Jarrard (@ ske7ch) 8 février 2020

Halo Infinite est un titre de lancement pour la Xbox Series X (et toutes les autres consoles Xbox de nouvelle génération sur lesquelles Microsoft peut travailler), alors qu’il jouera également sur la Xbox One régulière, ainsi que sur PC.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 343 Industries minimise la rumeur du crochet de grappin infini Halo – GS News Update

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.