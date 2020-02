Le nouveau Mulan de Disney obtient une note qu’aucun autre redémarrage récent n’a

Le nouveau film Mulan de Disney sera le premier redémarrage en direct de l’entreprise à recevoir la cote PG-13 aux États-Unis. La cote officielle de la Motion Picture Association of America indique que le film sera classé PG-13 pour ses «séquences de violence», selon The Hollywood Reporter.

Tous les précédents remakes en direct de Disney, y compris Aladdin, Le Roi Lion, Dumbo et d’autres, ont reçu des notes PG ou G. Mulan devient également le premier film Disney au classement général à recevoir une note PG-13 depuis Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent pas d’histoires (2017). Comme le montre la bande-annonce la plus récente, le nouveau Mulan aura en effet beaucoup d’action et probablement de violence car le film parle de guerre, après tout.

Disney est connu pour être une entreprise familiale qui ne se transforme pas en un tarif plus adulte. L’exception est la franchise Deadpool, que Disney a acquise lorsqu’elle a acheté Fox. Les films Deadpool continueront d’être classés R, mais les films réalisés directement par Disney ne dépasseront probablement jamais la cote PG-13.

Le nouveau Mulan met en vedette Liu Yifei comme l’adolescente chinoise qui se déguise en homme pour se battre dans l’armée impériale contre les envahisseurs. Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce du film ci-dessus.

Le casting de Mulan comprend également un certain nombre de stars asiatiques de premier plan, telles que Donnie Yen, Jet Li et Gong Li. Le film est réalisé par la cinéaste néo-zélandaise Niki Caro, qui a précédemment dirigé The Zookeeper’s Wife. Caro a précédemment déclaré que cette version de Mulan n’inclurait aucune chanson – et sans doute le dragon parlant d’Eddie Murphy, Mushu, sera également absent. Il sort le 27 mars 2020.

Dans d’autres nouvelles sur les redémarrages de classiques animés, Disney a confirmé qu’il tuerait à nouveau la maman de Bambi.