Le nouveau patch d’Apex Legends augmente les emplacements d’inventaire, réduit le flash de la bouche

Apex Legends obtient aujourd’hui un nouveau mode à durée limitée, appelé Deja Loot, ainsi qu’une multitude de changements dans l’inventaire, les objets de famille et, enfin, une réduction du flash de bouche.

Deja Loot sera disponible aujourd’hui jusqu’au 17 mars, dans le cadre de l’événement System Override Collection. Dans Deja Loot, les cercles et la trajectoire du navire de largage changeront une fois par jour au lieu de chaque match. Les emplacements de butin sont fixes pour la durée de l’événement, ce qui signifie que vous trouverez les mêmes armes et armures au même endroit à chaque fois. C’est une variante inhabituelle du format Battle Royale habituel, qui se nourrit de l’aléatoire. Le développeur Respawn écrit: «L’intention est de créer un méta-remaniement à court terme et de récompenser les joueurs pour avoir appris la nouvelle progression.»

Deja Loot propose également un nouvel élément appelé Evo Shield. Le bouclier commence plus faible que le bouclier blanc de niveau le plus bas et devient plus fort lorsque vous infligez des dégâts aux joueurs non abattus. Curieusement, la force du bouclier persiste si vous le pillez – vous pouvez laisser un autre joueur faire le sale boulot d’obtenir et d’améliorer le bouclier, puis l’arracher pour vous plus tard dans le jeu. Respawn écrit qu’il envisagera d’ajouter le bouclier au mode de jeu principal après l’événement.

L’événement System Override a également ses propres défis, ainsi que des cosmétiques que vous pouvez gagner et acheter. Déverrouiller tous les objets vous donnera l’ensemble Octane Heirloom.

L’événement comprend également un patch assez lourd. Il apporte quelques modifications aux héritages, qui sont des cosmétiques rares que vous pouvez gagner en jeu. Auparavant, Heirlooms avait une chance rare de tomber, conduisant certains joueurs à dépenser beaucoup d’argent en espérant les obtenir. Maintenant, vous obtenez des fragments Heirloom qui vous permettent de sélectionner l’héritage que vous souhaitez. Respawn écrit que “les éclats auront le même taux de chute que le système précédent, de sorte qu’après 500 packs Apex, vous aurez suffisamment d’éclats d’héritage pour obtenir un ensemble d’héritage dans la boutique d’héritage.” Je ne me soucie pas beaucoup des cosmétiques Apex Legends moi-même, mais cela semble être un système bien meilleur et plus prévisible que les suppositions précédentes.

Le patch augmente également la portée du scan de Bloodhound et réduit la santé du bouclier de Gibraltar. Les emplacements d’inventaire bénéficient d’une augmentation, le minimum étant désormais fixé à 10 au lieu de 8 et les sacs à dos évoluent également. Certains objets ont vu leurs piles réduites, notamment les grenades, les cellules de bouclier, les kits médicaux et certains types de munitions. Beaucoup d’Apex Legends concerne la gestion des stocks, donc je suis curieux de voir comment ce changement affectera ma tendance à tout saisir jusqu’à ce que je sois obligé de peser mes options.

Respawn a également réduit le flash de la bouche tout en visant des viseurs pour toutes les armes, sauf les tireurs d’élite et les fusils de chasse. Les joueurs se plaignent que le flash de bouche est trop extrême depuis un moment, c’est donc une solution bienvenue.

Il existe également une multitude de corrections de bogues, que vous pouvez lire dans les notes de mise à jour. Dans l’ensemble, bien que ces changements de jeu principaux ne soient pas nécessairement glamour, ils sont sûrs d’avoir un effet sur le jeu d’un moment à l’autre. Il s’agit du premier gros patch de la nouvelle saison d’Apex Legends, donc j’ai hâte de voir comment ça se passe.

