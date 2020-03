Le nouveau patch Luigi’s Mansion 3 est maintenant disponible

Luigi´s Mansion 3 continue de se battre pour rester élevé. Si aujourd’hui nous vous avons fait part des merveilles de son premier DLC multijoueur, maintenant nous venons vous parler de sa dernière mise à jour (1.3.0 pour plus de données). Cette nouvelle version comprend de nouveaux éléments pour ScareScraper, une fonction Albums, la prise en charge du package multijoueur et des corrections de bogues. Voici les notes de patch complètes:

Fonctions ajoutées

Les jeux sur le ScreamPark peuvent désormais être joués avec un seul joueur. Autrement dit, ce sera un mode d’entraînement sans adversaires. Quant au ScareScraper, ajoutez un nouveau mode de 20 étages. Il ajoute également une plus grande variété en termes de fantômes rares avec 5 nouvelles contributions. De plus, des fantômes apparaîtront désormais dans les missions Vaincre les corbeaux et collecter l’or!

Enfin, un lien vers “Comment jouer” a été ajouté dans le menu. La troisième fonction ajoutée est celle des Albums, où les joueurs peuvent écouter la musique de fond du jeu. L’accès aux Albums se fera à partir du “Contenu Spécial”.

Fonctionnalités supplémentaires du package multijoueur

Le patch vous donne 3 nouveaux jeux pour le ScareScraper. Le ScareScraper gagne du nouveau contenu. Luigi aura désormais 3 nouveaux costumes. De plus, cette mise à jour propose 3 nouveaux thèmes et 6 types de fantômes thématiques qui apparaîtront lorsque Luigi utilisera l’un des nouveaux costumes. Ceux qui n’ont pas le package multijoueur n’ont pas à s’inquiéter, ils pourront également les voir.

Le mode histoire résout les problèmes

Correction d’un problème qui empêchait Luigi de se déplacer près de la porte en capturant un Boo dans l’allée des magasins de l’hôtel.Un bug a également été corrigé qui empêchait Luigi de se déplacer derrière un banc dans Etudio 3 de Paranormal Productions. Enfin, le problème qui empêchait le jeu de progresser après avoir touché l’aileron de requin sur la plage de The Spectral Catch est résolu.

Paramètres ScareScraper

Le schéma d’attaque de Boolossus a été ajusté. Enfin, ce nouveau patch résout le problème de la mission. Trouvez les crapauds! ce qui a empêché les crapauds de se déplacer et / ou d’entrer dans les portails.

