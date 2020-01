Le nouveau patch Overwatch mettra enfin fin au règne de Terreur de Reaper

Si vous jouez à Overwatch en ce moment, vous pouvez entendre les cris angoissés des joueurs face à un Reaper ennemi. Puisqu’il récupère une santé égale à 40% des dégâts infligés, Reaper est extrêmement difficile à tuer dans de nombreuses situations, au point qu’il peut sembler impossible. Heureusement, la dernière mise à jour mise à l’épreuve dans le domaine de test public Overwatch indique que Blizzard rendra Reaper un peu plus tuable.

Les notes de mise à jour Overwatch PTR détaillent un certain nombre de changements pour Hanzo, McCree, Orisa, Sigma, Baptiste et bien sûr Reaper – et beaucoup d’entre eux sont assez importants. La régénération de santé de Reaper sera réduite à 30% des dégâts infligés, ce qui devrait rendre les combats contre lui un peu plus gagnables. Hanzo, quant à lui, a vu ses dégâts de Flèche de tempête réduits, tandis qu’Orisa a reçu une variété de nerfs.

Les joueurs de McCree seront heureux d’apprendre que sa santé a un peu augmenté et que Deadeye ne verrouille plus son objectif, mais son tir principal a un temps de récupération légèrement plus long. La portée des hypersphères de Sigma a été réduite et la guérison par le feu secondaire de Baptiste est un peu moins efficace, entre autres. Vous pouvez voir la liste complète des modifications ci-dessous. Gardez à l’esprit que ceux-ci ne sont disponibles que sur le PTR, où les modifications seront testées et, si nécessaire, modifiées, avant d’être appliquées au jeu en direct pour tout le monde. Le PTR est uniquement disponible pour les joueurs sur PC.

Mises à jour des héros

HanzoFlèches de tempête – Dégâts réduits de 70 à 60McCree Général – Santé de base augmentée de 200 à 250 Gardien de la paix (tir principal) – Le temps de récupération est passé de 0,42 à 0,5 seconde Deadeye – Le tir de Deadeye ne bloque plus l’objectif du joueurMoissonneuse: The Reaping (Passive) – Le montant des soins a été réduit de 40% à 30% des dégâts infligésOrisaPilote de fusion (tir principal) – Dégâts réduits de 11 à 9 Fortification – Temps de recharge augmenté de 8 à 10 secondes – Durée de caisse claire réduite de 1 à 0,65 secondeSigmaHypersphères (tir primaire) – Portée réduite de 22 à 20 mètres Flux gravitationnel – Peut désormais être interrompu avant que les cibles ne commencent à tomber et la durée de l’impact lent réduite de 0,9 à 0,6 seconde Accrétion – Dégâts d’explosion réduits de 60 à 40BaptisteLanceur biotique (tir primaire) – Le temps de récupération est passé de 0,36 à 0,45 s Lanceur biotique (tir secondaire) – Explosion de soins réduite de 60 à 50

Overwatch célèbre actuellement le nouvel an lunaire avec un événement qui donne aux joueurs la possibilité de débloquer plus d’options de personnalisation cosmétique. Ceux-ci incluent le skin Monk pour Doomfist, Ancient Chinese Bronze Winston et Papercutting Wrecking Ball. Les événements saisonniers d’Overwatch devraient ralentir à mesure que Blizzard se concentre sur le développement d’Overwatch 2. Pour l’instant, la suite n’a pas de date de sortie, mais Blizzard s’est engagé à soutenir le jeu original parallèlement à la suite.

