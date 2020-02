Le nouveau patron du cadran solaire de Destiny 2 est une agréable surprise

Capture d’écran: Kotaku (Destiny 2)

La réinitialisation hebdomadaire d’aujourd’hui dans Destiny 2 a amené un nouveau méchant au cadran solaire d’Osiris, et c’est un départ rafraîchissant par rapport à la mouture habituelle.

Activité de la passe de bataille de Season of Dawn Le cadran solaire tourne entre trois boss de Psion Flayer depuis ses débuts en décembre. Aujourd’hui, il a un nouveau patron: Inotam, Oblivion’s Triune. Après la conclusion décevante de l’offensive Vex de la saison dernière, les joueurs ne s’attendaient pas à grand-chose. Mais Inotam est bien plus qu’un simple refrain d’un combat de boss familier et mérite d’être vérifié.

Le cadran solaire commence comme il l’a toujours fait, vous transportant ainsi que cinq autres gardiens à travers le temps pour combattre les hordes de Reg Legion pendant que le compteur de datamining se remplit lentement. Cette fois, cependant, vous n’allez pas dans la même ancienne salle de boss une fois terminée. Au lieu de cela, tout le monde s’est téléporté dans les couloirs du temps pour affronter chacun des précédents boss du cadran solaire.

Vidéo via iiDutchboyy

Inotam est en fait la version fusionnée d’Ozletc, Tazaroc et Niruul, et il peut utiliser chacun de leurs pouvoirs tout au long du combat. Au lieu d’abattre des Psions pour abattre son bouclier, vous devez activer l’une des trois plaques en vous tenant dessus pendant que des légions de Cabale s’appuient sur vous. Le combat est divertissant en mode normal et une véritable explosion sur Legendary.

C’est aussi une belle petite surprise, compte tenu de la façon dont tous les petits ajustements l’aident à se sentir comme une nouvelle rencontre plutôt que le même exercice que les joueurs courent depuis des semaines. Quand Ikora Rey a finalement terminé son portail dans la tour pour lancer l’assaut final la saison dernière, ce fut une énorme déception de retourner dans Vex Offensive uniquement pour combattre l’esprit immortel au même endroit en faisant exactement les mêmes choses que toutes les autres fois.

En bonus, Bungie a même publié une nouvelle page d’histoire expliquant une partie de l’histoire d’Inotam, y compris le fait qu’elle a une sœur qui s’est engagée à se venger si quelque chose devait lui arriver. Compte tenu de l’épuisement de certains joueurs avec la nouvelle mouture de la bataille, c’est juste le genre de petit remontant Destiny 2 nécessaire.

.