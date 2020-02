Le nouveau Pokémon Funko peut déjà être mis de côté au Mexique; connaissez votre prix

Figurines Funko Pop! Ils sont une sensation mondiale et beaucoup d’entre eux sont devenus de véritables objets de collection.

Si vous êtes un fan de ces produits et jeux vidéo, vous êtes probablement intéressé à acquérir leurs nouvelles figurines Pokémon. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous dire que vous pouvez déjà les différencier au Mexique. De plus, ils ont déjà révélé le prix qu’ils auront dans un magasin de notre région.

Quels sont les nouveaux Funko Pop! de Pokémon?

Les nouveaux chiffres Pokémon ont été annoncés le 6 février 2020 via une déclaration sur le site officiel de Funko.

La société a rapporté que 3 des Pokémon suivants qui seront transformés en Funko Pop! Ils sont originaires de Kanto, tandis que l’un d’eux sera de Johto. Donc, nous parlons de Vulpix, M. Mime, Pichu et du légendaire Mewtwo devenant des figures aux yeux noirs et à la tête énorme.

Il est à noter que ce sont les chiffres les plus récents de la ligne Pop! de Pokémon et que précédemment des créatures comme Bulbasaur, Squirtle, Charmander et Pikachu ont subi le même traitement.

Combien coûte le nouveau Funko Pop! de Pokémon?

Si vous êtes un collectionneur Funko, vous savez que, bien qu’il existe des prix standard, tous les chiffres ne coûtent pas le même prix. Cela dit, les créatures Pokémon sont de la même taille, ce qui signifie qu’au Mexique, vous pouvez les obtenir en échange de 349 $ MXN dans plusieurs magasins de notre pays.

Il est important de noter que le prix de ces chiffres aux États-Unis est estimé entre 11 $ et 15 $ USD.

Où mettre de côté le nouveau Funko Pop! de Pokémon?

Si vous souhaitez séparer l’un de ces chiffres, sachez que vous pouvez déjà le faire dans un magasin Amazon Mexique. Voici les liens pour les acheter:

N’oubliez pas que ces figurines de Funko Pop! Ils seront mis en vente le 20 avril. Donc, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour que chacun atteigne votre domicile. Aussi, sachez que dans cette boutique Amazon Mexique, la figurine Funko Pop! de Mewtwo sera vendu en échange de 599,90 $ MXN. En revanche, les Pikachu, Vulpix, Mr. Mime et Pichu coûteront 549,90 $.

À venir: Pop! Jeux: Pokémon https://t.co/haQp7cJ19N @Pokemon #pokemon #funko #pop #funkopop pic.twitter.com/pv2RC6QNyS

– Funko (@OriginalFunko) 6 février 2020

Que pensez-vous de ces nouvelles figurines Funko Pop!? Dites-le nous dans les commentaires.

