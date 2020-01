Le nouveau refroidisseur de processeur liquide lit des GIF animés, car pourquoi pas

Le fabricant de matériel PC NZXT vient d’annoncer les derniers ajouts à sa gamme de refroidisseurs de CPU liquides, les Kraken X-3 et Z-3. Le X-3 a un anneau LED lumineux et tourne pour que le logo puisse être repositionné. Le Z-3 est livré avec un écran LCD couleur 24 bits de 2,36 pouces capable d’afficher des images, des données informatiques ou des GIF animés, car c’est peut-être quelque chose que les gens veulent.

Le GIF animé du refroidisseur de CPU affichant des GIF animés au sommet de ce post? Avec le Kraken Z-3 installé sur mon PC, je pouvais afficher ce GIF d’un refroidisseur de processeur affichant des GIF sous forme de GIF sur mon refroidisseur de processeur. Je pourrais y mettre un anime. Ou peut-être de la pornographie en boucle. Ensuite, je tournais mon ordinateur sur le côté, la vitre tournée vers moi et je ne le reverrais plus jamais. J’ai besoin d’un meilleur moyen d’afficher les éléments lumineux et clignotants à l’intérieur de mon PC. Peut-être un miroir ou quelque chose.

J’ai trouvé le refroidissement liquide NZXT assez fiable dans le passé. L’idée de cette fiabilité combinée à cette frivolité me titille sans fin. Regardez, ils ont même fait une petite bande-annonce pour le montrer.

Les Kraken X-3 et Z-3 sont disponibles à l’achat aux États-Unis à partir d’aujourd’hui. Le X-3 est disponible dans les tailles 240 mm, 280 mm et 360 mm pour 130 $, 150 $ et 180 $. Le Z03, AKA celui avec les GIF, coûte 250 $ pour le 280 mm et 280 $ pour la taille 360 ​​mm. Cela signifie que la possibilité d’avoir un GIF animé sur votre refroidisseur de processeur coûte 100 $.

Ça vaut le coup.

.