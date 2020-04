Le nouveau RPG Kickstarter promet d’utiliser la caméra IR de Switch Joy-Con

Aujourd’hui voit le lancement d’une nouvelle campagne Kickstarter pour Épée du nécromancien, un action-RPG de donjon-crawler dans l’espoir de sortir sur Switch.

Le jeu lui-même tourne autour d’un mécanisme qui vous permet de faire revivre vos ennemis vaincus pour les faire combattre à vos côtés. Vous utiliserez ce pouvoir – accordé par l’épée titulaire du Nécromancien – pour rassembler une armée, vous équiper d’armes et de reliques et affronter les gardiens qui se tiennent entre vous et votre objectif.

Fait intéressant, le jeu promet d’utiliser la caméra infrarouge criminellement sous-utilisée qui se trouve dans le Joy-Con du Switch. Vous pourrez obtenir des objets, des armes et des monstres en scannant des codes spéciaux, fonctionnant essentiellement comme les amiibo dans des jeux comme Zelda: le souffle de la nature.

Vous pourrez obtenir ces codes IR en achetant des cartes physiques à collectionner ou en les distribuant gratuitement sur les réseaux sociaux à l’avenir. Si vous jouez sur un Switch Lite sans caméra, vous pouvez utiliser une application pour smartphone ou saisir des codes manuellement.





Caractéristiques de jeu:

– Transformez vos ennemis en alliés: utilisez l’Épée du Nécromant pour faire revivre les monstres vaincus et les faire combattre à vos côtés.

– Rassemblez armes et reliques: chaque arme est différente des autres grâce au système de génération d’armes procédural, qui leur confère divers effets et attributs.

– Combattez de toutes vos forces: vaincre vos ennemis en utilisant une variété d’armes et d’objets et en dominant le système de combat face à face fluide.

– Niveau supérieur: améliorez votre personnage en combattant les ennemis et améliorez vos statistiques. Améliorez vos monstres invoqués en combattant à leurs côtés.

– La mort n’est pas la fin: Chaque essai vous rapproche du Nécromancien. Vous perdrez toutes vos armes et monstres équipés, mais vous conserverez la moitié du niveau que vous avez atteint dans votre course. De plus, vous pouvez choisir de quitter le donjon à certains moments, en perdant toute votre progression de niveau mais en conservant tout votre équipement.

– Apprenez la vérité: Découvrez le passé de Tama et Koko en avançant dans le donjon.

– Local jeu en coopération: Utilisez le Flacon d’Homunculus pour créer une copie du personnage jouable et jouez avec un ami dans un jeu coopératif local.

Si vous êtes intéressé par le projet, assurez-vous de consulter la page Kickstarter ici. Le jeu est déjà “à un stade avancé de développement” et espère lever seulement 15 000 € pour le dépasser.

Aimez-vous le son de celui-ci? Aimeriez-vous utiliser des cartes physiques pour numériser dans le jeu? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.

.