Le nouveau service Pokémon Home Cloud Service est maintenant en ligne

Le nouveau service cloud Pokémon Home est désormais officiellement en ligne sur le Nintendo Switch eShop. Comme indiqué précédemment, il prend en charge la connectivité avec Épée et bouclier Pokémon et Pokémon: c’est parti, Pikachu! et c’est parti, Évoli!. Il est également compatible avec le titre mobile populaire, Pokémon GO.

Le téléchargement lui-même est gratuit et vous avez le choix entre deux plans. L’un est un abonnement gratuit qui vous limite à 30 dépôts, tandis que l’autre est un plan “ Premium ” qui coûte 2,99 $ (ou l’équivalent régional) pour un abonnement de 30 jours, 4,99 $ pour un abonnement de 90 jours ou 15,99 $ pour un abonnement annuel. abonnement et vous permet de déposer 6000 Pokémon.

Le diagramme ci-dessous montre comment les Pokémon peuvent être transférés de l’ancien service et des anciens jeux vers la maison:

En plus de cela, une mise à jour pour Pokémon Bank a été publiée. La version 1.5 rend l’application 3DS compatible avec Home, et si vous n’avez pas de compte Nintendo, vous pouvez la lier via le système de mot de passe.

Allez-vous vous substituer à ce nouveau service cloud? Commentez ci-dessous.

