Le nouveau studio de Microsoft pourrait travailler sur un remake

Nous savons que la nouvelle étape de la division des jeux Microsoft s’articulera autour de Xbox Game Studios et de tout ce que les équipes peuvent offrir pour renforcer la gamme première pour l’arrivée d’une nouvelle console. Bien que certains projets aient déjà été révélés, la marque garde quelques as sous sa manche et une grande partie de l’attention est dirigée vers The Initiative, une équipe considérée comme un super studio compte tenu du talent qui a fait monter ses rangs et qui, en plus de travailler sur quelque chose Encore une fois, je pourrais faire de même avec quelque chose du passé.

Bien que des détails sur le projet dans lequel travaille l’Initiative, une étude composée de créatifs qui ont travaillé sur des jeux du calibre de God of War, Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, ne soient pas attendus, il est prévu que, dans les pré-débuts de Les informations officielles sur la Xbox Series X sont dévoilées. Cependant, il semble qu’au lieu de parler d’un projet, nous devrons le faire au pluriel car une publication de Phil Spencer a enflammé le battage médiatique des fans de Xbox. En ce sens, hier, le patron de Xbox et vice-président de la division des jeux Microsoft, a rapporté sur son compte Twitter qu’il avait rencontré Darrell Gallagher, chef de The Initiative, et Matt Booty, chef de Xbox Game Studios, pour rencontrer l’actualité des projets dans lesquels travaille la nouvelle étude.

En ce sens, Spencer a déclaré que la réunion était satisfaisante et a souligné la capacité de l’Initiative à se mettre au défi et à faire de nouvelles choses, ainsi que des “vieilles choses” de nouvelles façons. Évidemment, cette dernière référence a fait penser aux fans qu’en plus de travailler sur un nouveau titre, le nouveau studio de la marque pourrait travailler sur un remake.

Grande mise à jour aujourd’hui avec @DGallagher_LA @mattbooty et l’équipe @TheInitiative. Un studio incroyablement talentueux se mettant au défi de faire de nouvelles choses, des choses (et des choses anciennes :-)) de nouvelles façons.

