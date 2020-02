Le nouveau studio de Silicon Valley de 2K s’appelle 31st Union

Le géant de l’édition Take-Two a révélé que le nouveau studio 2K qu’il a ouvert dans la Silicon Valley s’appellera 31e Union.

La firme a également révélé qu’un avant-poste européen du développeur s’ouvre en Espagne. Il n’y a pas plus d’informations sur où en Espagne ce nouveau bureau sera encore.

«Le 31e Union a pris un départ incroyable avec une équipe passionnée et talentueuse, une culture intentionnelle qui défend l’inclusivité et une plus grande représentation, et une nouvelle propriété intellectuelle ambitieuse et inspirée dont nous sommes extrêmement enthousiastes», a déclaré Michael Condrey, président du 31e Union, (photo). m’a dit.

«Notre nom et notre studio représentent l’esprit de la Californie dans sa riche diversité de pensée, d’art, de musique, d’innovation et de représentation culturelle qui ont défini l’âge d’or actuel du divertissement et de la technologie ici dans la Silicon Valley. En révélant notre nouvelle identité et en annonçant l’expansion de nos opérations, nous entrons dans une nouvelle phase de croissance passionnante pour inclure plus de voix et donner vie à notre vision dans le monde entier. »

Le chef de la stratégie du studio, Tyler Michaud, a ajouté: «Nous créons un environnement de développement axé sur une nouvelle IP unique où la passion est au centre de tout. Nous pensons que la diversité des perspectives et des expériences est cruciale pour créer une expérience de divertissement véritablement mondiale avec un lien profond avec des fans passionnés. »

2K a annoncé une nouvelle Silicon Valley en février de l’année dernière avec le vétérinaire de Sledgehammer Games Condrey à la barre. Un examen approfondi de PCGamesInsider.biz sur le talent que le studio avait attiré depuis sa révélation a montré que les embauches étaient majoritairement blanches et masculines, malgré Condrey affirmant que la diversité était une priorité pour le développeur. L’éditeur 2K a dû réaffirmer cet engagement envers PCGamesInsider.biz lorsque nous avons sollicité des commentaires.

Cela fait suite à l’ouverture de 2K d’un tout nouveau studio axé sur le BioShock IP appelé Cloud Chamber.