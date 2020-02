Le nouvel abonnement mensuel de Fire Emblem Heroes ajoute des personnages exclusifs et des avantages de gameplay

Pouvez-vous croire que trois ans se sont écoulés depuis le lancement du jeu mobile Fire Emblem gacha et que Nintendo vient tout juste de proposer un abonnement mensuel? Lancé le 5 février, le Feh Pass offre une variété d’avantages aux joueurs désireux de débourser 9,49 $ supplémentaires par mois.

Cela a fonctionné pour Mario Kart Tour et Animal Crossing Pocket Camp – pourrait tout aussi bien essayer Fire Emblem Heroes. L’abonnement Feh Pass de 9,49 $ par mois accorde aux joueurs de Fire Emblem Heroes des personnages spéciaux avec des statistiques améliorées, des quêtes uniques et des fonctionnalités de jeu exclusives, y compris pour rejouer n’importe quel tour dans le jeu de tactique au tour par tour. Le tirage au sort principal pour les toxicomanes collectionneurs de personnages sont les personnages resplendissants, les versions spéciales des personnages existants de Fire Emblem Heroes portant des tenues de fantaisie et bénéficiant de +2 à chaque statistique. Des personnages resplendissants seront distribués aux abonnés deux fois par mois.

Des quêtes spéciales Feh Pass apparaîtront deux fois par mois avec des récompenses comme l’invocation d’orbes et des objets améliorés. Les abonnés auront la possibilité de créer des liens avec trois invocateurs au lieu de celui dont bénéficient les joueurs réguliers. La fonction exclusive «Auto-Start» de Feh Pass permettra aux joueurs de mettre en place des quêtes à répéter automatiquement jusqu’à ce qu’elles soient à court d’endurance.

L’avantage d’abonnement le plus intrigant est la nouvelle capacité «Re-Act». Cela permet aux joueurs de revenir au début de leur tour de bataille précédent (tant qu’aucun de leurs personnages n’a agi pendant le tour en cours). Cette capacité peut être utilisée même lorsque le groupe de joueurs périt et qu’ils obtiennent l’écran «Game Over». C’est incroyablement pratique.

Consultez la présentation de Feh Channel pour en savoir plus sur le Feh Pass et d’autres fonctionnalités à venir dans la grande mise à jour de Fire Emblem Heroes du 5 février.

