Le nouvel animal de compagnie de SEGA est le fils de l’ancien animal de compagnie de SEGA

Dans les années 1990, à l’époque de SEGA Saturn, la société japonaise a utilisé une méthode publicitaire rarement vue aujourd’hui. Pour promouvoir cette console au Japon, les responsables de Sonic ont créé Segata Sanshiro, un nom qui, avec leurs poings, a forcé les enfants à acheter le matériel en question. Pour fêter les 60 ans de SEGA, le fils de ce personnage et acteur prendra sa place.

Segata a été interprété par Hiroshi Fujioka, qui est actuellement âgé de 74 ans, et son remplaçant pour la célébration du 60e anniversaire de SEGA est son fils dans la vraie vie, Maito Fujioka, qui perpétuera l’héritage de son père et incarnera Sega Shiro.

L’héritage familial se poursuit à l’extérieur et à l’intérieur de la caractérisation des personnages. Alors que Segata Sanshiro a promu SEGA avec ses poings, Sega Shiro, son fils, le fera avec connaissance et gentillesse. Maintenant, nous devons juste attendre et voir si SEGA veut faire quelque chose avec ce personnage ou est simplement un clin d’œil au passé de la société.

Via: SEGA

