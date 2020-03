Le nouvel anime Digimon a déjà une date de sortie

En 2020, nous aurons un redémarrage de la série Digimon Adventure et Toei Animation Il a révélé quand ce nouvel anime fera ses débuts. Alors que cette franchise populaire continue de croître dans le monde de la télévision et des jeux vidéo, il est clair que Digimon Il a parcouru un long chemin, mais heureusement, nous n’aurons pas à attendre si longtemps pour profiter de cette prochaine aventure.

De la dernière bande-annonce de ce futur redémarrage, nous pouvons voir que la nouvelle série apporte des changements importants à l’histoire originale. Le premier anime de Digimon Il avait pour protagonistes ces garçons qui ont voyagé à travers un monde numérique avec des paysages similaires aux nôtres; jungles, déserts et autres terres communes. Dans cette nouvelle série, nous pouvons voir que les environnements rappellent plus ceux que l’on voit dans la saga du jeu vidéo Digimon: Cyber ​​Sleuth, avec une sensation beaucoup plus “virtuelle”.

Quoi qu’il en soit, à travers un Tweet, Toei Animation a révélé sa date de sortie au Japon:

En route pour un nouveau monde, pour l’aventure. La nouvelle série # Digimon, «DIGIMON ADVENTURE:» commence à être diffusée au Japon le 5 avril. pic.twitter.com/NaFX73Lo7B

– Toei Animation (@ToeiAnimation) 6 mars 2020

«Nous allons dans un nouveau monde, pour l’aventure. La nouvelle série Digimon, “DIGIMON ADVENTURE” sera diffusée au Japon à partir du 5 avril. “

Source: Toei Animation

.