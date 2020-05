Le nouvel Assassin’s Creed Valhalla brille dans sa première bande-annonce cinématographique – VIDEO

Beaucoup ont été les rumeurs qui ont mis le nouveau projet Ubisoft à l’honneur. Des fuites qui indiquaient son réglage possible et toutes sortes de éléments faisant référence au monde viking. Et bien que la société française n’ait ni confirmé ni démenti les rumeurs, nous savons enfin premiers détails du jeu et à quoi ressemble son protagoniste.

Eivor sera en charge de nous faire vivre un grande histoire viking dans Assassin’s Creed Valhalla. Grâce à lui, nous aurons l’occasion de diriger le clan à la recherche d’une nouvelle maison avec des champs luxuriants dans l’Angleterre du 9ème siècle. Les joueurs seront invités à fonder leur propre colonie, à conquérir cette terre hostile et bien sûr à participer à toutes sortes de batailles.

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft

La meilleure chose à propos de ce titre est qu’il aura la possibilité d’aller améliorer notre propre règlement. Placer les différentes structures qui s’améliorent progressivement. Et sans aucun doute, nous devrons éliminer notre côté le plus fou pour mener les bataillons dans leurs pillages respectifs.

Assassin’s Creed Valhalla viendra à PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Stadia durant cet hiver, comme confirmé sur le site officiel. Bien que, pour le moment, sans date de sortie à noter sur notre calendrier. Même si nous avons beaucoup plus d’informations à connaître tout au long de ces mois.