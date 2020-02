Le nouvel écran d’accueil Xbox One est beaucoup plus propre

Le nouvel écran d’accueil Xbox One après la dernière mise à jour.Photo: Ethan Gach (Kotaku)

Hier, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de l’écran d’accueil de la Xbox One qui facilite la recherche de jeux récemment joués et supprime une grande partie des déchets supplémentaires qui occupaient auparavant des biens immobiliers.

Les trois lignes qui constituaient l’écran d’accueil ont été condensées et déplacées. Maintenant, au centre, il y a deux ensembles de tuiles constitués principalement d’applications et de jeux récemment utilisés aux côtés de quelques annonces, et les onglets Game Pass, Mixer et Store sont des lignes dédiées en dessous. J’ai toujours apprécié l’interface mosaïque de la Xbox One, et si Microsoft va me bombarder avec des “offres incroyables”, au moins ce carré particulier s’intègre mieux au reste de la mise en page.

L’ancienne disposition de l’écran d’accueil Xbox One.

Les lignes Game Pass, Mixer et Store peuvent également être mélangées avec des lignes personnalisables dédiées à des jeux ou fonctionnalités spécifiques. La bibliothèque de jeux est également devenue plus facile à personnaliser. Désormais subdivisée en jeux, applications et téléchargements d’abonnements (à partir de services comme Xbox Live Gold, Game Pass et EA Access), la liste complète de vos logiciels est beaucoup plus facile à parcourir.

Les autres améliorations de la mise à jour sont plus précises. Selon les notes de changement, vous pouvez désormais contrôler où les notifications apparaissent à l’écran afin qu’elles n’obscurcissent pas tout ce que vous jouez ou regardez autant. Les anthologies de Game Pass comme Shenmue I & II peuvent également être téléchargées individuellement. Et pour les personnes disposant de disques durs externes, il est désormais possible de déplacer les jeux et applications installés à partir du stockage interne de la Xbox One lorsque vous essayez de libérer de l’espace pour de nouveaux téléchargements.

La mise à jour dans son ensemble est une belle petite surprise pour les utilisateurs de Xbox One en février autrement endormi. Il est également intéressant de voir que Microsoft peaufine et améliore toujours l’interface de la console, même avec un nouveau matériel qui sortira plus tard cette année. Les écrans d’accueil PlayStation 4 et Nintendo Switch, quant à eux, n’ont pratiquement pas été touchés depuis leur lancement d’origine.

