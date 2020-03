Le nouvel éditeur Ziggurat envisage de remasteriser d’anciens jeux

Un tout nouveau label d’édition appelé Ziggurat Interactive a déclaré qu’il souhaitait publier des titres basés sur la propriété intellectuelle populaire du passé.

La société basée à Denver, dans le Colorado, cherche à “remasteriser, retravailler et restaurer” un certain nombre de titres de console et de PC dès les années 80. La firme a déjà annoncé trois titres; Deadly Dozen de 2001, Super Huey de 1985 et Forbidden Forest, qui ont fait leurs débuts sur les consoles Commodore 64 et Atari 8 bits en 1983.

Ces titres devaient être dévoilés et montrés au GDC de San Francisco, mais ce spectacle a été annulé en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

“Tout le monde chez Ziggurat partage une passion pour les jeux classiques et modernes, et nous avons transformé cette passion en une entreprise de jeux qui ne ressemblera à aucune autre”, a déclaré le PDG Wade Rosen (photo).

«Pour chaque jeu classique avec lequel nous travaillons, nous faisons plus que simplement le retravailler – nous l’améliorons de manière respectueuse de l’original tout en préservant ce que les fans ont aimé à ce sujet, et en renforçant également le« génial » pour les joueurs modernes. “

Ziggurat a été lancé fin 2019.