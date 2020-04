Le nouvel événement Buddy de Pokemon Go fait ressortir certains Pokémon exclusifs à la région

Le développeur de Pokemon Go Niantic a annoncé un autre nouvel événement pour le jeu. À partir du mardi 21 avril, le développeur organisera un événement entre amis, qui fera ressortir des Pokémon rares et offrira des bonus supplémentaires dans le jeu pour une durée limitée.

Tout au long de l’événement, des Pokémon comme Alolan Meowth, Chansey, Eevee, Feebas, Lillipup et Joltik apparaîtront dans la nature et éclosent beaucoup plus souvent que d’habitude. Vous aurez également votre première chance de rencontrer Woobat – qui était auparavant disponible en tant que récompense Percée de la recherche de février – dans la nature.

D’autres Pokémon que vous pourrez trouver pendant l’événement sont Volbeat et Illumise. Ces deux monstres sont remarquables car chacun ne se trouve normalement que dans certaines régions; Volbeat n’apparaît qu’en Europe, en Asie et en Océanie, tandis qu’Illumise est exclusif aux Amériques et à l’Afrique. Pendant l’événement, cependant, les deux Pokémon apparaîtront dans le monde entier et vous aurez la chance d’en rencontrer des versions Shiny.

En plus de la multiplication des apparitions de Pokémon, certaines tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement seront disponibles pendant l’événement entre amis. Il y aura également une variété de bonus. Tout au long de l’événement, votre ami Pokemon vous apportera des cadeaux plus souvent, et cela prendra la moitié de la distance normale pour gagner des bonbons et des cœurs entre amis. Vous gagnerez également deux fois la quantité habituelle de Stardust pour l’évolution de Pokemon, qu’il soit défini ou non comme votre copain.

L’événement copain se déroule jusqu’à 22 h, heure locale, le 27 avril. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site officiel de Pokemon Go.

En attendant, Niantic organise le premier événement de la Journée de l’encens de Pokemon Go ce dimanche 19 avril. Le développeur a également reporté la Journée communautaire Abra retardée. L’événement devait initialement avoir lieu le 15 mars, mais il se produira désormais le 25 avril et durera six heures au lieu des trois heures habituelles.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Pokemon GO – GO Battle League Dev Insights

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.