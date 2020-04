Le nouvel événement Raid Pokemon Sword & Shield Max est maintenant en ligne

L’événement Gigantamax de Pokemon Sword and Shield est terminé, mais un nouvel événement est en cours dans les jeux. Pendant un temps limité, certains des Pokémon les plus populaires dans les combats compétitifs seront présentés dans Max Raids, et vous êtes assuré d’obtenir d’excellents TR pour les vaincre.

Tout au long de l’événement, des Pokémon comme Tyranitar, Dragapult, Togekiss, Whimsicott, Excadrill et leurs formes pré-évoluées apparaîtront beaucoup plus fréquemment dans Max Raids dans les deux titres. En plus de cela, vous pourrez également rencontrer les formes de chaleur et de lavage de Rotom.

Cet événement Max Raid se déroule jusqu’au 11 mai. Pour rafraîchir vos tanières Raid, vous devrez connecter le jeu en ligne en activant le Y-Comm ou en allant dans Mystery Gift et en sélectionnant l’option pour Recevez les nouvelles de Wild Area. Assurez-vous également de consulter notre guide Raid Épée et Bouclier Max pour des conseils utiles sur la lutte contre Pokémon Raid.

Il y a beaucoup plus de contenu sur le chemin de Pokemon Sword and Shield plus tard cette année, y compris deux grandes extensions: Isle of Armor et The Crown Tundra. L’ancien arrive en juin et emmène les joueurs sur l’île éponyme d’Armour, où ils s’entraîneront sous un ancien champion de la Ligue Pokemon nommé Mustard et recevront le nouveau Pokémon légendaire Kubfu. La Crown Tundra, quant à elle, se lance à l’automne et se déroule dans une nouvelle région arctique, où les joueurs pourront explorer ensemble les tanières Pokemon.

Un nouveau Pokémon Mythique nommé Zarude sera également présenté plus tard cette année. Comme nous l’avons récemment appris, Zarude est en mesure d’apprendre un tout nouveau mouvement exclusif appelé Jungle Healing, qui restaure les HP et guérit les effets de statut de Zarude et de tous les Pokémon alliés sur le terrain. Les fans du Japon qui pré-commandent des billets pour le dernier film de la série, Pokemon le film: Coco, recevront des codes de téléchargement pour Zarude et Shiny Celebi, mais The Pokemon Company n’a pas encore annoncé comment ces Pokémon seront distribués à l’étranger.

En cours de jeu: Stratégies de bataille – Explication des Pokémon compétitifs – Partie 2

