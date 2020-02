Le nouvel opérateur de Rainbow Six Siege est fondamentalement Kool-Aid Man

“Oh oui!” L’opération Void Edge de Rainbow Six Siege ajoute Oryx et Iana. Oryx est un opérateur qui brise le bouclier dont le gadget, Remah Dash, lui permet de traverser les murs, de sauter jusqu’aux écoutilles du plafond et de renverser des adversaires comme Montagne. Iana utilise son réplicateur Gemini pour envoyer un double d’elle-même menant à des informations importantes, à des mises à mort de suivi et à une deuxième chance. L’opération Void Edge donne le coup d’envoi de la saison 1 de la cinquième année de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Siege est disponible sur PC, Xbox One et PS4.