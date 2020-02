Le NTSB blâme l’utilisation du téléphone portable pour l’accident mortel d’une Tesla en mode pilote automatique

En 2018, un accident s’est produit sur Mountain View Highway 101S, dans lequel un conducteur d’une Tesla Model X a perdu la vie après s’être écrasé dans le mur de soutènement lorsque la voiture était en mode pilote automatique, ce qui donne une certaine autonomie et remplace considérablement le Le pilote fonctionne au volant. Après 2 ans d’enquête, le National Transportation Safety Board (NTSB) a déterminé que l’une des causes de cet accident était l’utilisation d’un jeu vidéo mobile, selon la BBC.

Le conducteur du Tesla Model X est décédé peu de temps après l’accident, tandis que 2 autres conducteurs touchés par l’accident ont survécu. Cet accident a été généralisé après avoir été connu en raison de l’utilisation du mode pilote automatique, qui, selon beaucoup, remplace le pilote.

Il convient de noter que, malgré la sécurité de conduite en mode pilote automatique, la société indique que les conducteurs doivent toujours conduire le véhicule, même dans cet état, les mains sur le volant, car beaucoup pensent que cette fonction prend l’entière responsabilité de l’opérateur.

Le NTSB a déterminé que le conducteur ne contrôlait pas le véhicule en étant distrait par un jeu vidéo mobile et qu’il montrait “trop ​​de dépendance” à l’égard de cette caractéristique de certains modèles Tesla, qui aident le conducteur lors de son voyage.

Selon les experts, le logiciel en mode Tesla Autopilot ne distingue pas ces types d’obstacles et le système “n’a pas fourni de moyens efficaces pour surveiller l’attention du conducteur”. En outre, le NTSB a averti que, dans le cas où l’entreprise n’intégrerait pas plus de formes de protection et limiterait l’utilisation de cette fonction dans des situations appropriées, il y aurait toujours un risque de chocs supplémentaires.

Cela dit, il convient de tenir compte du fait que les causes de l’accident n’étaient pas complètement du système Tesla, mais l’enquête montre que cela était également dû au manque d’attention du pilote, qui dans ce cas, selon les informations, était distrait. pour un jeu mobile. En fin de compte, bien que cette fonction puisse être très utile, il est recommandé de toujours suivre le volant et de ne pas le combiner avec l’utilisation du téléphone portable, comme dans toute autre voiture.

Les images utilisées dans la note sont une gracieuseté de Dean C. Smith d’ABC7 News.

Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que ce mode devrait être limité pour certaines conditions, comme le suggèrent les experts? Doit-on ajouter plus de fonctionnalités, comme le suivi des yeux pour voir si le conducteur fait attention? Dites-le nous dans les commentaires.

