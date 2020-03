Le pack Amérique du Sud de Planet Zoo comprend cinq nouveaux animaux et plus de 250 nouveaux décors

Par Stephany Nunneley,

Mardi 31 mars 2020 20:40 GMT

Frontier Developments a annoncé que le deuxième pack DLC pour Planet Zoo, comprenant des animaux originaires d’Amérique du Sud, sortira la semaine prochaine.

le Planet Zoo Le pack Amérique du Sud devrait sortir la semaine prochaine le 7 avril et comprend cinq nouveaux animaux et plus de 250 nouveaux décors.

Les animaux incluent le jaguar, le singe capucin, le fourmilier géant, la grenouille aux yeux rouges et les lamas.

Le pack Amérique du Sud sera lancé parallèlement à une mise à jour de contenu gratuite pour tous les joueurs, et il contient une variété de fonctionnalités et d’améliorations différentes ainsi que de nouveaux éléments d’enrichissement, des pièces de construction et du feuillage.

Vous pouvez également vous attendre à de nouveaux paramètres de difficulté, à des modifications de l’alimentation des animaux, à des modifications des panneaux d’informations sur les invités, à la possibilité de voir la généalogie d’un animal lors de sa sélection, etc.

Le pack Amérique du Sud vous coûtera 9,99 $ via Steam.

