Le pack de bagarreurs rétro DOUBLE DRAGON et Kunio-Kun est confirmé pour un changement dans l’Ouest, le 20 février

Plus tôt cette année, nous avons entendu des murmures selon lesquels Kunio-kun: The World Classics Collection obtiendrait enfin une localisation en anglais en dehors du Japon. Eh bien, il semble que ces chuchotements étaient vrais, après tout!

Arc System Works a confirmé que Ensemble de bagarreurs rétro DOUBLE DRAGON et Kunio-Kun sortira en effet sur Nintendo Switch le 20 février 2020. La sortie réunira 18 jeux au total, dont 11 officiellement disponibles en anglais pour la toute première fois!

Découvrez plus de détails dans le communiqué de presse:

Rolling Hills Estates, Californie – 5 février 2020 – Arc System Works America, Inc. a annoncé aujourd’hui le DOUBLE DRAGON & Kunio-kun Retro Brawler Bundle, une énorme collection de jeux de beat’em up cool et légendaires des consoles d’arcade et classiques pour PlayStation ®4 et Nintendo Switch ™ sortis le 20 février 2020.

Le pack DOUBLE DRAGON & Kunio-kun Retro Brawler, se compose de 18 titres, dont 7 jeux vintage DOUBLE DRAGON et Kunio-kun des années 80 et 90, et les 11 titres classiques Kunio-kun du Family Computer Disk System qui ont été localisés en anglais Pour la toute première fois. Les genres de jeu varient de l’action à défilement latéral, du beat -’em-up, du sport et du RPG d’action. Le mode de jeu en ligne est disponible pour tous les titres, et un total de 55 missions dans le jeu vous attendent pour obtenir des surnoms et des avatars à montrer à vos amis! Pouvez-vous terminer tous les jeux?

DOUBLE DRAGON series

DOUBLE DRAGON (1987)

DOUBLE DRAGON II: La vengeance (1988)

DOUBLE DRAGON III: Les pierres sacrées (1990)

Série Kunio-kun

Renégat (1986)

Super Dodge Ball (1988)

River City Ransom (1989)

Crash’n the Boys Street Challenge (1992)

Série Kunio-kun (Publié uniquement au Japon, première fois localisé en Amérique du Nord)

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Histoire du centre-ville de Nekketsu

Nekketsu High School Dodgeball Club – Histoire de football

Centre-ville de Nekketsu mars Super-Awesome Field Day!

Drame de la période historique du centre-ville spécial de Kunio-kun!

Aller aller! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu Nouveaux records! La médaille d’or lointaine

Nekketsu Fighting Legend

Ligue de football Nekketsu de Kunio-kun

Nekketsu! Street Dunk All-Out Dunk Heroes

Pour l’instant, Arc System Works n’a pas confirmé si le jeu recevra une version physique ou s’il sera uniquement numérique. Nous vous informerons si et quand nous en entendons plus.

