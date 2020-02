Le pack Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler arrive sur Nintendo Switch le 20 février | My Nintendo News

Kunio-kun: The World Collection arrive à l’ouest sur la Nintendo Switch et s’intitule désormais Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle. Vous pourrez mettre la main sur le pack excitant sur le thème rétro le 20 février, qui est assez bientôt! Avec Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle, vous obtenez dix-huit titres de qualité, dont sept jeux classiques Double Dragon et Kunio-kun. Il y a aussi onze jeux Kunio-kun qui ont été localisés pour la première fois à l’ouest. Voici la collection complète de jeux:

Série Double Dragon

Double Dragon (1987) Double Dragon II: The Revenge (1988) Double Dragon III: The Sacred Stones (1990)

Série Kunio-kun

Renegade (1986) Super Dodge Ball (1988) River City Ransom (1989) Crash’n the Boys Street Challenge (1992)

Série Kunio-kun (Publié uniquement au Japon, première fois localisé en Amérique du Nord)

Nekketsu Renegade Kunio-kunNekketsu High School Dodgeball ClubDowntown Nekketsu StoryNekketsu High School Dodgeball Club – Soccer StoryDowntown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! Downtown Special Kunio-kun’s Historical Period Drama Period! Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide MadnessSurprise! Nekketsu Nouveaux records! The Distant Gold MedalNekketsu Fighting LegendKunio-kun’s Nekketsu Soccer LeagueNekketsu! Street Dunk All-Out Dunk Heroes

