Le pack Humble Conquer COVID-19 aide les organisations caritatives à lutter contre la pandémie

Voulez-vous plus de mille dollars de jeux vidéo tout en aidant les organismes de bienfaisance à lutter contre la pandémie actuelle? Humble Bundle vous couvre.

Le bundle Humble Conquer COVID-19 est un peu différent du bundle Humble moyen. Il n’y a qu’un seul niveau ici, et pour 30 $, vous obtenez un énorme ensemble de jeux et de livres électroniques pour occuper votre temps. De plus, les bénéfices du bundle sont reversés à 100% à des œuvres caritatives qui aident à combattre et à soutenir ceux qui sont en première ligne de la lutte contre COVID-19. Votre don aide donc des organismes de bienfaisance comme Médecins sans frontières, Direct Relief et bien plus.

Nous ne répertorierons pas tout ce que vous obtenez avec cet ensemble (alerte spoiler: c’est BEAUCOUP), mais voici quelques-uns des points forts du jeu que vous pourrez saisir avec cet ensemble:

Hollow Knight

Très chaud

Le témoin

Jackbox Party Box 2

Psychonautes

En outre, le pack Humble Conquer COVID-19 comprend également une grande variété d’eBooks et de bandes dessinées à lire tout en prenant des distances sociales, y compris la saga Volume 1 et des livres d’auto-assistance pour aider à faire face à l’anxiété.

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec ce pack. Il y a énormément de contenu ici, et vos 30 $ iront à ceux qui en ont besoin en ce moment. Mieux encore, si vous avez certains des jeux de ce pack, vous pouvez les offrir à des amis qui pourraient avoir besoin d’une distraction en ce moment. C’est un gagnant-gagnant.

