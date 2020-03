Le pack Humble Just Drive propose 9 jeux de course à haute énergie

Mettez la main sur neuf jeux de course riches en énergie avec le pack Humble Just Drive. (Image: Humble Bundle)

Humble Just Drive Bundle est la dernière collection de jeux sur le magasin humble. Cet ensemble propose un total de neuf jeux et des tas de mises à niveau et de packs de voitures – l’achat parfait pour tout fanatique de voitures.

Comme toujours, le pack Humble Just Drive comprend trois niveaux remplis de jeux passionnants. Plus vous payez, meilleurs seront les jeux. Les titres de ce pack incluent:

1 £ ou plus

WRC 7

MXGP

Moto GP 15

Payez plus que la moyenne

Rachat de route

Pack de voitures Project Cars + Édition limitée

Saleté 4

10 £ ou plus

Nascar Heat 4

NASCAR Heat 4, le jeu vidéo officiel de NASCAR, regarde, sonne et joue mieux que jamais! Comprend de nouvelles fonctionnalités telles que la carte de la piste, les schémas de peinture déverrouillables, l’interface utilisateur dynamique, plus d’options de contrôle de conduite, le mode carrière plus approfondie, le Sonoma Raceway et les mises à jour de la piste Charlotte Roval.

Pack bonus Project Cars 2 + Voitures japonaises

Project CARS 2 offre l’âme de la course automobile dans le jeu de course le plus beau, authentique et techniquement avancé du monde. Avec plus de 180 voitures, un support VR et des événements passionnants de sport automobile, et bien plus encore!

Assetto Corsa + Dream Pack 1,2 & 3

Assetto Corsa dispose d’un moteur graphique avancé DirectX 11 qui recrée un environnement immersif. Le moteur physique avancé est conçu pour offrir une expérience de conduite très réaliste. Extrêmement détaillées avec des options solo et multijoueur, des voitures sous licence exclusives reproduites avec la meilleure précision possible, grâce à la coopération officielle des constructeurs automobiles.

