Le package Kingdom Hearts All-In-One arrive-t-il sur Xbox One? – HITC

Les fans de Xbox One veulent naturellement savoir si le tout nouveau pack Kingdom Hearts All-In-One arrive sur la console de Microsoft.

Kingdom Hearts est l’une des séries de jeux vidéo les plus étranges et les plus compliquées de tous les temps grâce aux nombreux versements qui ont permis à Square Enix de publier de nombreux packs au cours de la dernière décennie. Le développeur / éditeur a annoncé un package physique tout-en-un, et les fidèles de Microsoft veulent naturellement savoir s’il arrive sur Xbox One.

Bien que ce fut un jeu décevant à certains égards, Kingdom Hearts 3 était une expérience largement amusante qui vient d’être couronnée par le DLC ReMIND. Ce DLC arrivera sur Xbox One fin février, mais le package All-In-One suivra-t-il la trajectoire de sortie d’abord pour Sony puis ailleurs?

Le package Kingdom Hearts All-In-One arrive-t-il sur Xbox One?

Il n’y a pas de date de sortie pour le package Kingdom Hearts All-In-One sur Xbox One.

Bien que la Xbox One reçoive plusieurs jeux Kingdom Hearts en 2020, le package All-In-One est une exclusivité PlayStation 4 en Amérique du Nord.

Quant à ce que les fidèles de Microsoft reçoivent à la place, ils pourront acheter et jouer à Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, ainsi qu’au Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

Square Enix n’a pas encore spécifié de date de sortie pour ces packs, mais c’est ainsi que les joueurs Xbox One pourront éventuellement jouer à travers les jeux Kingdom Hearts qui ont été publiés avant la troisième entrée numérique.

Vous trouverez ci-dessous le contenu de chaque pack:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re: Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (cinématiques HD remasterisées)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

ROYAUME CŒURS Re: codé

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2: Naissance par le sommeil – Un passage fragmentaire –

KINGDOM HEARTS χ Couverture arrière (film)

