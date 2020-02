Le pain le plus délicieux du Japon est le melon pan

Le Japon a apporté au monde des friandises vraiment délicieuses, mais l’un des meilleurs doit être le meron pan (pain au melon). Nous savons qu’il a bon goût, mais comment a-t-il été inventé? Et pourquoi cela s’appelle-t-il ainsi?

En règle générale, le pain au melon est du pain moelleux avec une croûte supérieure de type cookie recouverte de sucre.

Les origines exactes du melon pan ne sont pas claires, et la signification de son nom n’est pas certaine non plus.

Une histoire raconte que le moule à melon a été inventé pour la première fois en 1910 après que l’homme d’affaires japonais Okura Kihachiro a amené un boulanger arménien nommé Sagoyan au Japon, où il a apparemment fait le pain, en le basant à l’origine sur une galette française. Sagoyan avait auparavant travaillé pour les Romanov et à l’hôtel impérial de Mandchourie. Ce récit d’origine n’est cependant pas confirmé.

La casserole de melon a certainement ses racines dans ce qu’on appelle la casserole de kashi en japonais, ce qui signifie «pain de bonbons». Comme le souligne Nipponia, le kashi pan a vraiment commencé en 1874 lorsqu’un boulanger de Tokyo nommé Kimura Yasube a proposé de l’anpan, un pain farci de pâte de haricots adzuki sucrés (an).

En 1900, la boulangerie de Yasube fabriquait du pan de jamu ou du «pain de confiture». Quatre ans plus tard, le kurimu pan (pain farci à la crème pâtissière) a été développé dans une autre boulangerie de Tokyo, et la révolution du kashi pan au Japon était en plein effet, et la naissance du melon pan a finalement emboîté le pas.

Le moule à melon peut prendre différentes formes. À Hiroshima et à Kobe, il y a un melon pan qui ressemble plus à un ballon de rugby – ou ce qu’on appelle un melon oriental (ou melon coréen).

Ça a l’air bizarre, non? Pour certaines personnes au Japon, voici à quoi ressemble une poêle à melon. Plus sur cela plus tard.

Mais d’abord, d’où vient le nom de «melon pan»? L’explication la plus courante est que la forme du pain et la croûte rainurée ressemblent à la peau d’un melon musqué. Par conséquent, melon pan. Le pain n’a généralement pas le goût du melon, mais plutôt des biscuits sucrés et du pain au beurre. Cependant, il existe des versions à saveur de melon.

Cependant, comme le souligne le site Web Moonmuffin, le kashi pan porte généralement le nom de ce qu’il contient. Donc, anpan est appelé ainsi parce qu’il est rempli de (pâte de haricots adzuki sucrés) et que la casserole de kurimu est remplie de kurimu (crème). Mais le melon n’est pas rempli de melon!

En fait, à Kobe et Hiroshima, il y a une poêle à melon remplie de shiro an (pâte de haricots blancs sucrés)! Il existe une autre théorie selon laquelle le melon pan est en fait nommé d’après la meringue et les japonais pour la meringue (メ レ ン ゲ ou merenge) sont devenus «meron» ou «melon».

La théorie la plus plausible pourrait être que le pain au melon a été créé pour ressembler à des melons musqués, qui sont devenus des fruits de luxe dans la première partie du 20e siècle au Japon. En faisant du pain qui ressemblait à ces fruits chers, les boulangers pouvaient faire du pain avec une image chic. Ce n’était qu’une tactique de vente.

Mais dans certaines régions de l’ouest du Japon, le pain rond que tout le monde connaît comme le melon n’est même pas appelé ainsi. Au lieu de cela, il est connu comme sanraizu (サ ン ラ イ ズ) ou “lever du soleil”. Apparemment, la raison en est que dans les années 1930, une boulangerie de Kobe a fait un pain rond avec un dessus de cookie conçu comme le soleil levant. À Kobe et Hiroshima, le pain au lever du soleil est toujours vendu, mais même si le nom n’est pas le même, ne vous y trompez pas, c’est une poêle à melon. Dans la ville voisine d’Osaka, cependant, elle est connue sous le nom de «melon pan».

Cette boulangerie de Kobe vend le moule à melon rond comme «sunrise» et le ballon de rugby en regardant comme «melon pan».

Ils sont vraiment différents.

Et à Hiroshima.

Voici un “Sunrise Melon Pan” avec de la crème de melon Hokkaido, couvrant les deux bases pour moins de confusion!

Même 7-Elevens à Kobe l’appellent «lever de soleil».

Je l’appelle «délicieux».

Cet article a été initialement publié le 22 mars 2018.

