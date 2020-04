Le Paper Mario Lookalike Bug Fables sera lancé sur Switch fin mai

Nous avons d’abord entendu parler de Bug Fables: le jeune arbre éternel en mai dernier, et maintenant un an plus tard, son développeur Moonsprout Games et son éditeur Dangen Entertainment ont fixé une date de sortie (après avoir apparemment sauté le lancement de la console d’origine en 2019).

Ce charmant RPG d’aventure qui a reçu des critiques “extrêmement positives” sur Steam, arrivera sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One le mois prochain, le 28 mai. Il n’y a aucune mention de prix, mais la version Steam coûte 19,99 USD.

Petits héros, grande aventure! Le titre à succès Bug Fables: The Everlasting Sapling est sur le point de passer à Switch, PS4 et Xbox One. Préparez-vous à explorer Bugaria le 28 mai!

Les précommandes commencent le 14 mai! En savoir plus: https://t.co/DNMMqpYKyi#BugFables # PS4 #XboxOne #Switch #RPG pic.twitter.com/linWuceWwN – DANGEN Entertainment (@Dangen_Ent) 29 avril 2020

Les précommandes, comme indiqué, ouvriront le 14 mai. Comme vous pouvez probablement le voir, le jeu est fortement inspiré des anciennes entrées de Nintendo Paper Mario Série RPG – esthétique et tout. Voici une description du site officiel, et ci-dessous, c’est la bande-annonce du tweet ci-dessus.

Bug Fables est un RPG d’aventure suivant trois héros, Vi, Kabbu et Leif, alors qu’ils se lancent dans une quête épique à Bugaria à la recherche de trésors et d’immortalité! Le jeu combine une plateforme colorée avec les capacités uniques des héros alors qu’ils explorent une grande variété de régions du royaume. Les batailles sont au tour par tour et utilisent des commandes d’action qui peuvent améliorer les attaques.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans notre post précédent. Allez-vous ajouter celui-ci à votre liste de souhaits? Laissez un commentaire ci-dessous.

